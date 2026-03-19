Aluminio y cobre se desploman, inversionistas buscan refugio por guerra

Los precios del aluminio llegaron a desplomarse 8% el jueves, ya que los especuladores se apresuraban a liquidar sus posiciones alcistas, y el cobre tocó un mínimo de tres meses por temor a que el aumento del precio del petróleo afecte al crecimiento mundial, en un momento en que el mercado se ve inundado por un exceso de existencias.

El contrato de referencia de tres meses del aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó 8.4% antes de recortar las pérdidas a 5.07%, situándose en 3,242 dólares por tonelada.

Los precios de este metal ligero, utilizado en el transporte, la construcción y el embalaje, habían subido en las últimas semanas por preocupaciones sobre el suministro tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, una de las principales regiones productoras.

Los especuladores que apostaban por nuevas alzas de precios se han visto obligados a liquidar sus posiciones a medida que los temores sobre el impacto de la guerra en la economía mundial se extendían por los mercados financieros globales.

“El mercado tenía posiciones largas y ha visto cómo estas se reducían. El mundo se encuentra en un momento de limpieza de posiciones: hay que reducir el riesgo”, señaló Alastair Munro, de la correduría Marex.

El contrato del cobre en la LME llegó a caer 5.2%, a 11,754 dólares por tonelada, su nivel más bajo desde el 19 de diciembre, antes de recortar las pérdidas a 1.75 por ciento.

Oro sigue cayendo

Los precios del oro cayeron más de 3% el jueves, su séptimo descenso consecutivo, ya que el conflicto en Medio Oriente provocó un aumento de los precios de la energía y avivó el temor inflacionario, lo que ha reforzado las expectativas de que los principales bancos centrales mantendrán altos los costos de financiación.

El oro al contado cayó 3.49% a 4,650.77 dólares por onza, en la sesión registraron su nivel más bajo desde comienzos de febrero.

Los futuros del oro estadounidense con vencimiento en abril bajaron 5.93%, a 4,605.70 dólares.