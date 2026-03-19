La Fed mantiene sin cambios su tasa y los mercados reaccionan

El miercoles, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, tomó la decisión, por mayoría de votos, de mantener sin cambios la tasa de fondos federales, por lo que ésta permanecerá en un rango de 3.50-3.75% por otras seis semanas.

En esta ocasión, sólo hubo un voto disidente, el de Stephen I. Miran, quien votó por reducir la tasa de fondos federales en 25 puntos base, para ubicarla en un rango de 3.25-3.50 por ciento.

Conviene recordar que la inflación general medida por el CPI se ubicó en 2.4% en febrero, aunque el componente subyacente se ubicó en 2.5 por ciento. No obstante, la inflación medida por el PCE fue de 2.83% en enero, y el componente subyacente fue de 3.06%; es decir, que la inflación persiste en niveles por encima del objetivo y, en el caso del PCE, la inflación se encuentra incluso cerca del 3 por ciento.

Lo anterior cobra especial relevancia considerando que, en primer lugar, la Fed prioriza el comportamiento del PCE antes que el CPI (aunque ambos están altamente correlacionados).

En segundo lugar, las mediciones más recientes de la inflación todavía no incorporan el efecto del aumento de los energéticos que ha tenido lugar en las últimas semanas debido a las tensiones en Medio Oriente.

En este sentido, llama la atención que, en el último comunicado, la Fed actualizó sus proyecciones económicas: la inflación (tanto la general como la subyacente) medida por el PCE cerraría 2026 alrededor del 2.7%, y convergería al objetivo del 2% hasta 2028; en 2026, el PIB crecería en torno al 2.4% y la tasa de desempleo permanecería en alrededor del 4.4 por ciento.

Asumiendo que la tasa real neutral oscila actualmente entre 0.8 y 1.4 por ciento.

Los niveles actuales de la tasa de referencia, aunados a los pronósticos de inflación de la Reserva Federal para el cierre del año, implican que la tasa real ex-ante actual es de entre 0.8 y 1.05; es decir, la tasa real ex-ante actualmente se encuentra en línea con la tasa real neutral aunque cerca de la cota inferior.

El tono del comunicado y las declaraciones posteriores de Jerome Powell indican que la probabilidad de posteriores reducciones a la tasa de referencia durante el resto del año ha disminuido, pues resulta claro que el FOMC considera que la economía estadounidense sigue mostrando fortaleza y que el mercado laboral no muestra una debilidad que justifique políticas monetarias más acomodaticias en un entorno de inflación resistente a bajar.

Desde luego, los mercados reaccionaron a la decisión de la Fed, al tono del comunicado, y a los comentarios de Powell.

El índice S&P 500 cerró la sesión con un retroceso de 1.36%, el Dow Jones disminuyó 1.63%, y el Nasdaq se contrajo en 1.46 por ciento.

El caso más llamativo fue el precio del oro, pues mostró una disminución de alrededor del 3.75%, y cerró en niveles cercanos a los 4,800 dólares la onza.

En este sentido, resulta llamativo que los precios del oro han caído poco más del 10% en lo que va de marzo de este año, lo que ha sido consecuencia, principalmente, de mayores expectativas de una política monetaria más restrictiva.

Finalmente, consideramos que una Fed firme en su compromiso con mantener una inflación baja y que resista las presiones políticas es fundamental para mantener la confianza en el dólar y para mantener ancladas las expectativas de inflación.

Recordemos que las causas de la elevada inflación observada en Estados Unidos en la década de 1970 fueron: sí, el gasto público excesivo, y claro, el aumento de los precios del petróleo; pero, especialmente, la insuficiente firmeza de la Fed para aumentar las tasas reales.

Hoy, la tasa real ex-ante está dentro del rango neutral, pero si la inflación se resiste a bajar o si vuelve a subir debido a los choques de oferta, no debería sorprendernos que la Fed revierta el ciclo de recortes.