New Fortress acuerda con acreedores

New Fortress Energy, empresa estadounidense de gas natural con operaciones en México y otros países de América Latina, se dividirá en dos como parte de un acuerdo de reestructura con acreedores, quienes reclaman 5,700 millones de dólares.

La compañía, que mantiene alianzas con la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), creará una entidad independiente que agrupará sus activos en Brasil y que será controlada por inversionistas institucionales. El resto de los activos --incluidas las terminales que opera en México-- quedarán bajo una nueva entidad denominada "New NFE".

Como parte del acuerdo, los acreedores canjearán sus instrumentos de deuda por una combinación de nueva deuda, acciones preferentes y acciones ordinarias de "New NFE".

Arcos Dorados, la mayor franquiciataria de la cadena de restaurantes McDonald's en América Latina, acelerará su expansión este año con la apertura de más de 100 restaurantes y una inversión de hasta 325 millones de dólares, tras reportar un sólido crecimiento de doble dígito en ingresos y flujo operativo durante el cuarto trimestre.

La compañía dijo que planea inaugurar entre 105 y 115 nuevas unidades este año. En 2025 abrió 102 restaurantes, 17 más que en 2024, con menores gastos de capital, de acuerdo con su reporte trimestral.

El operador de McDonald's estima invertir entre 275 y 325 millones de dólares en 2026. Como referencia, la empresa ejerció gastos de capital (capex) por 281.4 millones de dólares en 2025, según su reporte.

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el ramo logístico, convocó a una asamblea ordinaria de tenedores que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo de 2026. En la asamblea, la fibra someterá a la aprobación de sus tenedores sus estados financieros y el informe anual de 2025, de acuerdo con un comunicado.

Fibra Prologis también propondrá ratificación, designación y/o remoción o de cada uno de los miembros independientes propietarios y/o suplentes de su Comité Técnico.

La compañía anunció recientemente un acuerdo vinculante para adquirir los activos de su competidora Fibra Macquarie, luego de cerrar en 2024 una operación similar con la adquisición de Terrafina.

El fabricante de autos eléctricos Rivian Automotive y la empresa de transporte privado por aplicación Uber Technologies anunciaron una alianza para acelerar el despliegue de 10,000 robotaxis R2 autónomos.

La alianza implica la inversión de 1,250 millones de dólares de Uber en Rivian hasta el año 2031, lo cual estará sujeto al cumplimiento de metas a lo largo de este periodo. La inversión inicial, por 300 millones de dólares, está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias.

El despliegue de los primeros robotaxis autónomos será en las ciudades de San Francisco y Miami para el año 2028, mientras que se planea una expansión en 25 ciudades para el año 2031.

Las acciones de Rivian subieron 3.80% a 16.12 dólares, mientras que las de Uber bajaron1.72% a 75.34 dólares.

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