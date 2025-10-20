Amper gana contrato para modernizar los C5 de la CDMX de cara al Mundial 2026

Amper fue elegida para ejecutar una actualización tecnológica en los centros de Comando y Control de la Ciudad de México (C5) con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y la capacidad operativa de la capital mexicana antes de la celebración del Mundial de Fútbol 2026, según informó la compañía en un comunicado.

El contrato, que se centra en la modernización del sistema de videovigilancia 'Ciudad Segura', incluye una renovación integral de la infraestructura y la implementación de la última versión del sistema GEMYC-D, una solución propia de la firma.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) del Gobierno de Ciudad de México es un sistema que opera 24 horas al día y utiliza miles de cámaras distribuidas en las 16 demarcaciones territoriales para atender incidentes y proteger a sus más de nueve millones de habitantes.

Este proyecto adquiere una relevancia adicional al reforzar la infraestructura de seguridad del país de cara al Mundial de Fútbol de 2026, en el que la capital mexicana será una de las principales sedes.