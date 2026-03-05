Mujer en aro

Laura Ballesteros (MC) lanzó una propuesta que busca poner a sudar a sus colegas: una reforma para que legisladores cumplan también una jornada de 40 horas semanales hacia 2030. Bajo la premisa de “poner el ejemplo”, la iniciativa plantea una transición gradual que elimine las sesiones semipresenciales y el ausentismo. Para la bancada naranja, es hora de que la productividad parlamentaria guarde congruencia con los ingresos y privilegios del Congreso.

Equilibrista

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió un dictamen donde señala que el Estado mexicano vulneró derechos de mujeres recluidas en el CEFERESO 16 de Morelos. Determinan que la prisión preventiva oficiosa prolongada y la falta de atención ginecológica violaron tratados internacionales. Con el respaldo de la Defensoría Pública, se evidenció que el aislamiento y la falta de servicios médicos son deudas pendientes que la justicia mexicana aún no logra solventar.

Mujer con palomas

Con un Senado teñido de color morado, legisladores conmemoraron la lucha histórica por la igualdad de género previo al 8 de marzo. El senador Ignacio Mier reconoció que, tras dos siglos de esfuerzos, la equidad sigue siendo una asignatura pendiente, mientras que Malú Micher enfatizó que la fecha no es de celebración, sino de exigencia.