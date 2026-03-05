BMV, líder en financiamiento bursátil, en México

La Bolsa Mexicana de Valores registra un comportamiento extraordinariamente positivo.

Al cierre del 2025, el mexicano fue uno de los mercados con mayor alza en el mundo. Medido por el Índice de Precios y Cotizaciones subió 30% en pesos y en 50% en dólares.

Por participación de mercado, la BMV, presidida por Marcos Martínez y dirigida por Jorge Alegría, alcanzó el 95% del monto total emitido en deuda corporativa y consolidó su liderazgo en el financiamiento bursátil del país.

De entre los mercados emergentes, México está siendo uno de los más favorecidos por los inversionistas globales.

Su singular comportamiento lo comenzó a tener desde el año pasado.

Y en la compleja coyuntura por el estallido del conflicto en el medio oriente, está mostrando solidez, liquidez y confianza.

A pesar de la incertidumbre internacional no ha registrado cancelación alguna de colocaciones por parte de las emisoras y por el contrario está registrando niveles récord de colocaciones. El pasado martes (03-03-26), el Mercado Mexicano de Derivados registró operaciones de futuros del dólar, por más de 2,000 millones de dólares. El año pasado no lo logró, pero estuvo a punto de romper récord la operación de futuros del dólar.

Pasarela de emisoras

El dinamismo del financiamiento bursátil se reflejó en colocaciones de emisoras de los distintos sectores estratégicos: Energía, Alimentos y consumo, Materiales y construcción, Servicios Financieros y Arrendamiento automotriz.

Desfilaron por el piso de remates más antigüo y al mismo tiempo más modernizado de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) con una colocación en tres series por 31,500 millones de pesos.

Bimbo, KOF (Coca-Cola Femsa), Arca Continental Bebidas, y Sigma Alimentos, que sumaron un monto total de 41,500 millones de pesos.

Cemex, con una emisión por 5,500 millones de pesos.

BBVA con emisiones bancarias por más de 15,000 millones de pesos.

Y Volkswagen Leasing con dos colocaciones por 2,500 millones de pesos.

Esto implica un avance aplastante de la BMV frente a BIVA. La BMV es sin duda, el mercado preferido por las emisoras bursátiles. Las cifras son contundentes: en el mes, se realizaron en la BMV, 17 emisiones de deuda de largo plazo por un monto total de 96,272 millones de pesos.

En el segmento de corto plazo se concretaron 111 emisiones por 29,773 millones de pesos. Al cierre de febrero, las colocaciones de largo plazo alcanzaron 111,025 millones de pesos distribuidos en 20 emisiones. Esta cantidad representa un crecimiento superior a 640% frente al mismo bimestre de 2025, cuando el monto colocado fue de 15,000 millones de pesos.

De la depresión a la euforia

Las cifras de la BMV revelan que está pasando de un estatus de depresión a otro de euforia.

Jorge Alegría explica el cambio del comportamiento en la cantidad de operaciones realizadas en el mercado bursátil, porque el mercado estaba deprimido en términos de precios.

Algunas de las emisoras, probablemente se financiaban en otros mercados, por ejemplo, en dólares, y ahora con la fortaleza que ha registrado el peso, han retornado al mercado mexicano.

El cambio de la depresión a la euforia lo marca claramente el hecho de que el mercado medido por el Índice de Precios y Cotizaciones subió 30% en pesos y en 50% en dólares. El mexicano, fue uno de los mercados con mayor alza en el mundo. Esto ha hecho que las acciones o que los emisores potenciales de acciones, vuelvan a ver al mercado accionario mexicano como una alternativa de financiamiento.

Y esto tiene que ver con inversionistas globales que empezaron a direccionar fondos hacia mercados emergentes y México fue de los más favorecidos. El mercado mexicano, estaba barato. Y ahora sigue siendo atractivo, pero para las emisoras representa la oportunidad de vender a buen precio.

Y algo muy importante es que existe un segmento de inversión institucional en México que hace muchos años no teníamos y ahora sí: las afores y los fondos de inversión. Se está registrando una muy interesante y atractiva conjunción de oferta y demanda.

Atisbos

La noticia sacudió a propios y extraños en el negocio turístico: Cancela FIFA 40% de cuartos de hotel apartados para el Mundial, según el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que analizarían la veracidad de la información y más tarde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada lo desmintió. Aseguró que la ocupación se mantiene prácticamente llena.

Por otra parte, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México rechazó que se haya dado la cancelación masiva de reservaciones en hoteles de la capital del país.

Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, dijo que se registraron únicamente “desbloqueos, no cancelaciones de cuartos de hotel”, que se da en una dinámica normal del turismo y las agencias de viajes. Lo que sí hay, son versiones encontradas. Al tiempo.