Biciclo

En la Ciudad de México hay condiciones suficientes para argumentar la ampliación del programa Ecobici. Actualmente se realizan más de 22 millones de viajes al año, cada vez hay más usuarios, más demanda ciclista y beneficios públicos demostrables, y también existe el compromiso público de escalar el sistema a 15,000 bicicletas adicionales este año. Una vez realizados los diagnósticos, lo que está por venir es la ejecución. La Secretaría de Movilidad capitalina, a cargo de Héctor Ulises Garcia Nieto, tiene en su escritorio una decisión relevante para muchos capitalinos.

Mujer en aro

La diputada Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC) propuso reformar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para tipificar la corporalidad y el peso corporal como motivos de exclusión. La iniciativa, turnada a la Comisión de Derechos Humanos, busca obligar a las autoridades a implementar políticas públicas que erradiquen la gordofobia y la violencia estética. Basada en la Enadis, la legisladora alertó que uno de cada cuatro mexicanos sufre discriminación por su apariencia física, impactando al 39.2% de los jóvenes. Afirmó que el rechazo corporal no es un problema individual, sino estructural, que requiere reconocimiento legal urgente.