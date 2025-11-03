Aguascalientes cierra uno de sus fines de semana más visitados, en un ambiente familiar y seguro

Aguascalientes vivió uno de los fines de semana más concurridos del año, gracias a la gran afluencia de visitantes que disfrutaron de los diversos eventos deportivos, artísticos y culturales que se realizaron en un ambiente completamente festivo, familiar y seguro.

Prueba de ello es que con un gran éxito y saldo blanco concluyó el Festival Cultural de Calaveras 2025, que este año se renovó para retomar las tradiciones y ofrecer a locales y visitantes una experiencia más cercana a las raíces de Aguascalientes.

El nuevo perímetro del festival permitió una mejor organización y mayor disfrute de las actividades que ofreció este gran evento. Durante el pasado fin de semana, miles de personas se dieron cita para vivir el color, la música y la esencia de las tradiciones en un ambiente familiar, seguro y lleno de alegría.

Aunado a ello, continuaron las actividades del LXXXI Congreso y Campeonato Nacional Charro que se lleva a cabo en Aguascalientes con una gran participación en la Arena San Marcos; las competencias concluirán el próximo 9 de noviembre, por lo que las familias aún pueden disfrutar de este gran espectáculo que ofrece el deporte nacional por excelencia.

Con estas acciones, Aguascalientes reafirma su vocación cultural y turística, al destacar como un destino que celebra con orgullo sus raíces y garantiza espacios seguros para todas y todos.