Embajador de Irán en México niega muerte de Jamenei tras bombardeos de EU e Israel
El diplomático expresó que se espera un posicionamiento más firme sobre los ataques que han dejando al menos 200 civiles, entre ellos varias niñas, y más de 700 heridos
Desde México, el embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, negó que el líder supremo, Alí Jamenei, haya sido abatido durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra su país.
En conferencia de prensa, alrededor de las 16:30 horas, el diplomático aseguró que no hay pruebas para sustentar lo dicho por el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya que la cancillería iraní reporta que el líder y otros funcionarios están a salvo.
Asimismo, expresó que su país espera una posición más firme del gobierno mexicano tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
“Esta agresión tiene dos motivos: Estados Unidos no quiere ver un país que es independiente y quiere mostrar su opinión; la segunda razón es que mueven todos los hilos para que Netanyahu se quede en el poder”, declaró.
Reprochó que el programa nuclear iraní sea tomado como excusa para esta agresión y que su país siga bajo amenazas y condenas por más de 30 años.
“El programa nuclear iraní es pacífico, no tiene fines bélicos”, aseguró.