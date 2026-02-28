Embajador de Irán en México niega muerte de Jamenei tras bombardeos de EU e Israel

Desde México, el embajador de Irán, Abolfazl Pasandideh, negó que el líder supremo, Alí Jamenei, haya sido abatido durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra su país.

En conferencia de prensa, alrededor de las 16:30 horas, el diplomático aseguró que no hay pruebas para sustentar lo dicho por el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ya que la cancillería iraní reporta que el líder y otros funcionarios están a salvo.

Asimismo, expresó que su país espera una posición más firme del gobierno mexicano tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

“Esta agresión tiene dos motivos: Estados Unidos no quiere ver un país que es independiente y quiere mostrar su opinión; la segunda razón es que mueven todos los hilos para que Netanyahu se quede en el poder”, declaró.

Reprochó que el programa nuclear iraní sea tomado como excusa para esta agresión y que su país siga bajo amenazas y condenas por más de 30 años.

“El programa nuclear iraní es pacífico, no tiene fines bélicos”, aseguró.