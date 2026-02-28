Los argumentos de Trump para llevar a cabo ataques en Irán plantean interrogantes

Donald Trump anunció el sábado una operación militar en Irán con la justificación que los ataques de Estados Unidos e Israel eran necesarios para eliminar las "amenazas inminentes" de Teherán.

Irán "rechazó todas las oportunidades de renunciar a sus ambiciones nucleares", dijo Trump en un discurso en video de ocho minutos difundido en la plataforma Truth Social, una hora después de que comenzaron los ataques estadounidenses.

"Intentaron reconstruir su programa nuclear y seguir desarrollando misiles de largo alcance" que "pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense", agregó el mandatario, que también instó a los iraníes a derrocar al régimen clerical.

Sin embargo, el mediador omaní afirmó que Teherán había dado señales en las negociaciones de que estaba dispuesto a dejar de almacenar material nuclear.

Sus argumentos plantean interrogantes, según una experta.

"Trump no presentó un argumento sólido sobre una amenaza inminente por parte de Irán que justificara los masivos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel", dijo Mona Yacoubian, directora del Programa de Oriente Medio en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Su llamado al pueblo iraní a prepararse para tomar el control subraya que las ambiciones aquí se asemejan más a un cambio de régimen", añadió Yacoubian.

La experta dijo también que, según evaluaciones de inteligencia, el programa nuclear de Irán "todavía no está cercano a la producción de armas".

Trump había afirmado repetidamente haber destruido el programa nuclear de Teherán en los bombardeos de junio de 2025, y las fuerzas armadas estadounidenses no mencionaron instalaciones relacionadas con sitios nucleares en la lista de objetivos atacados el sábado.

¿Progreso en las negociaciones?

El canciller de Omán, Badr Albusaidi, que había sido mediador en los diálogos entre Irán y Estados Unidos, aseguró el viernes que Teherán aceptó en las negociaciones no almacenar uranio enriquecido necesario para fabricar armamento nuclear.

Una importante concesión que, según Albusaidi, eliminó la amenaza nuclear.

"Si no puedes acumular material enriquecido, entonces no hay manera de que realmente puedas crear una bomba", dijo Albusaidi en una entrevista con CBS News.

"Si el objetivo final es garantizar para siempre que Irán no pueda tener una bomba nuclear, creo que hemos resuelto ese problema mediante estas negociaciones", añadió el diplomático omaní.

La afirmación de Trump de que los misiles iraníes podrían "pronto" alcanzar Estados Unidos se ve cuestionada por una evaluación de 2025 de la Agencia de Inteligencia de Defensa, según la cual Teherán no disponía entonces de misiles balísticos intercontinentales y podría tardar hasta 2035 en desarrollar unas 60 unidades de este armamento.

Teherán posee actualmente misiles balísticos de corto y mediano alcance que pueden llegar a una distancia de unos 3,000 kilómetros, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Más allá de las cuestiones nucleares y de los misiles, Trump igualmente mencionó otras fuentes de tensión con Irán.

Entre ellas la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, los ataques de grupos aliados de Irán contra las fuerzas estadounidenses y la perturbación al comercio internacional en la región, así como la sangrienta represión iraní contra los manifestantes.

Pero los ataques de grupos afines aliados de Irán contra las fuerzas estadounidenses no se estaban produciendo en ese momento.

Además, Trump había elogiado un alto el fuego el año pasado que puso fin a los ataques contra buques por parte de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán.

Y aunque el republicano había amenazado repetidamente con una intervención militar si Irán mataba a manifestantes que protestaban contra el gobierno, el mes pasado se retractó de ordenar ataques en el punto más duro de la represión de Teherán contra civiles.