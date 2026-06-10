Totalplay apuesta por una experiencia de entretenimiento multidimensional rumbo al Mundial 2026

A unos días de que millones de aficionados vivan el Mundial 2026 desde sus hogares, Totalplay anunció el lanzamiento del Nuevo Totalplay TV, una apuesta estratégica para fortalecer su ecosistema de entretenimiento y diferenciar su propuesta tecnológica en el mercado mexicano.

El nuevo dispositivo integra tecnologías premium de audio desarrolladas por Dolby y Bang & Olufsen, además de herramientas de conectividad diseñadas para elevar la experiencia de consumo de contenido audiovisual.

Branded Content

Gracias a Dolby Atmos, el Nuevo Totalplay TV genera un entorno sonoro multidimensional basado en objetos, permitiendo una reproducción más precisa y envolvente de películas, deportes, conciertos y videojuegos.

“Hoy las personas esperan sentir el entretenimiento, no sólo verlo o escucharlo. Dolby Atmos permite que películas, deportes, conciertos y videojuegos cobren una nueva dimensión al crear una experiencia de sonido espacial mucho más envolvente y emocional”, explicó Víctor Méndez, director para América Latina y México en Dolby Laboratories.

La experiencia se complementa con Audio by Bang & Olufsen, tecnología diseñada para optimizar la claridad de los diálogos, el balance sonoro y la profundidad acústica.

“Estamos entusiasmados de llevar el Audio de Bang & Olufsen a más hogares con el Nuevo Totalplay TV, ofreciendo un sonido envolvente que mejora tanto la experiencia de televisión como la de música para los consumidores”, dijo Duncan McCue, vicepresidente de Desarrollo Comercial y Alianzas Estratégicas en Bang & Olufsen.

El dispositivo incorpora tecnología de última generación, optimizando el desempeño de servicios de streaming de alta demanda y fortaleciendo la experiencia digital dentro del hogar.

“Estamos orgullosos de apoyar a Totalplay con el Nuevo Totalplay TV y sus bocinas envolventes para ofrecer una experiencia de audio totalmente inmersiva”, señaló Olivier Taravel, Senior Executive VP del Audio Video Solution Business Unit en Sagemcom.

“Esta solución todo-en-uno ha cambiado la forma en que los usuarios viven la televisión, haciendo del sonido una pieza central de cada instante. Especialmente en eventos en vivo, donde cada aplauso, nota o jugada se siente más cercana y real. Para los operadores, es una herramienta poderosa para enriquecer su oferta y brindar una experiencia de entretenimiento más atractiva y diferenciada.”

Con este lanzamiento, Totalplay fortalece una estrategia enfocada en integrar conectividad y entretenimiento en una sola plataforma.

De cara al Mundial 2026, la compañía se convertirá en el primer servicio en México en transmitir partidos con audio Dolby Atmos, una capacidad que busca responder a la creciente demanda de experiencias cada vez más sofisticadas dentro del hogar.

Apalancado por una red 100% fibra óptica, velocidades de hasta 10,000 megas, tecnología WiFi 7 y calidad de imagen 4K UHD, Totalplay continúa ampliando su ecosistema digital y reforzando su posicionamiento como referente de innovación tecnológica en el sector de telecomunicaciones.