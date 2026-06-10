Trump pide mantener programa de vigilancia a extranjeros ante Mundial y festejos en EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado al Congreso que prorrogue la llamada Sección 702 --una ley que permite vigilar y rastrear las comunicaciones de personas extranjeras sin su consentimiento si se sospecha de la existencia de actos delictivos, entre otros supuestos-- que expira este viernes, en medio de un punto muerto dado que el nuevo director interino de Inteligencia Nacional no asumirá el puesto hasta el próximo 19 de junio.

"La Sección 702 de la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) es muy importante para nuestras Fuerzas Armadas y para mantener a salvo al pueblo estadounidense, especialmente durante la Copa Mundial de Fútbol y las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. Si no se hace nada, esta importante ley expirará esta semana", ha señalado en sus redes sociales.

El mandatario ha pedido en el mismo mensaje al Congreso que le conceda "una prórroga a corto plazo de la FISA para dar tiempo a la selección y confirmación de un director permanente de la Agencia" mientras está "buscando" a un candidato "con experiencia en seguridad nacional" para liderar la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI, por sus siglas en inglés).

Sus palabras llegan una semana después de nombrar a Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda (FHFA), como responsable interino de Inteligencia Nacional, remplazando a Tulsi Gabbard. Pulte, a quien Trump ha agradecido su "tiempo y compromiso", no asumirá el cargo hasta el próximo 19 de junio.

"Le he pedido que lleve a cabo la reducción inmediata y necesaria de la oficina, reasignando al personal a sus agencias de origen", ha declarado Trump sobre el nuevo director interino de Inteligencia Nacional.

El magnate ha cargado contra los demócratas, quienes se han comprometido a no apoyar la renovación de la Sección 702 mientras sea Pulte quien asuma la dirección del organismo, aunque sea de forma temporal. "Al igual que hicieron con la financiación de la frontera, los demócratas de la izquierda radical están intentando tomar como rehén nuestra seguridad nacional por cuestiones que no tienen nada que ver. Deberían dejar de hacer política con la seguridad de nuestro gran país", ha afirmado Trump.

El pasado año Pulte recomendó al Departamento de Justicia que investigara a congresistas demócratas, a la miembro de la junta de la Reserva Federal Lisa Cook y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por acusaciones no probadas de fraude hipotecario. Ninguna acusación acabó en condena.

La Sección 702 es una ley federal estadounidense que permite a las agencias de inteligencia recopilar información de los usuarios sin necesidad de una orden judicial interviniendo directamente en los sistemas de proveedores de telecomunicaciones y servicios como AT&T o Google. Por tanto, se centra en investigar a personas extranjeras no residentes en Estados Unidos cuyas actividades puedan tener repercusiones en el país norteamericano.