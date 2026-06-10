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Cofepris alerta sobre comercialización de cigarros ilegales
La venta ilegal de cigarros en México sigue creciendo y, con ella, los riesgos para la salud de los consumidores. Te contamos cuáles son, por qué representan un peligro y cómo identificar una cajetilla legal.
Si eres de las personas que suelen consumir productos con nicotina, toma en cuenta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) actualizó su alerta de marcas de cigarros que se comercializan ilegalmente en México y que podrían presentar un riesgo para la salud de las y los consumidores.
De acuerdo con la autoridad sanitaria, estos productos se venden en el país sin contar con autorización sanitaria, por lo que no existe certeza sobre las sustancias que contienen. Además, algunos podrían tratarse de cigarros falsificados, alterados o elaborados con ingredientes desconocidos.
El estudio “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado”, publicado en 2025 por el Colegio de México, señala que “al carecer de controles en sus componentes, los cigarros ilegales pueden contener sustancias tóxicas o desconocidas, lo que incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras”.
Esto significa que, además de los daños asociados al consumo de tabaco, quienes adquieren estos productos podrían estar expuestos a químicos potencialmente más tóxicos, derivados de procesos de fabricación que operan fuera del control sanitario.
¿Cuáles son las marcas comercializadas ilegalmente?
Como medida de prevención, la Cofepris difundió una lista de marcas de cigarros, que ingresan al país de manera ilegal y que no cumplen con la legislación sanitaria vigente.
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Elffel
Lexmont
Red Smoke
Según cifras oficiales correspondientes al 2023, uno de cada cinco cigarros consumidos en México proviene del mercado ilegal. Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para denunciar cualquier punto de venta donde se comercialicen estos productos.
Asimismo, la Cofepris exhortó a la población a evitar su compra y consumo, ya que podrían contener sustancias más peligrosas que las presentes en los productos regulados, lo que incrementa los riesgos para la salud pública.
Especialistas también advierten que este fenómeno no solo impacta a consumidores y comercios, sino que también fortalece las cadenas de financiamiento del crimen organizado que operan detrás de estos mercados ilegales.
Diversas investigaciones realizadas por instituciones académicas, entre ellas El Colegio de México, así como por organizaciones de comerciantes, han documentado el crecimiento de este fenómeno en el país y sus efectos en la economía, la recaudación fiscal y la seguridad.
¿Cómo identificar una cajetilla legal?
Para verificar que una cajetilla de cigarros cumple con la normatividad mexicana, revisa que tenga pictogramas de seguridad y la leyenda “Para venta exclusiva en México”.
Por el contrario, los productos ilícitos suelen carecer de información clara sobre el lugar de fabricación, la empresa fabricante o los datos relacionados con su importación y distribución.
Además, el SAT cuenta con una plataforma donde los consumidores pueden utilizar el Verificador SAT para validar la legalidad de una cajetilla antes de adquirirla.