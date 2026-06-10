Cofepris alerta sobre comercialización de cigarros ilegales

Si eres de las personas que suelen consumir productos con nicotina, toma en cuenta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) actualizó su alerta de marcas de cigarros que se comercializan ilegalmente en México y que podrían presentar un riesgo para la salud de las y los consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, estos productos se venden en el país sin contar con autorización sanitaria, por lo que no existe certeza sobre las sustancias que contienen. Además, algunos podrían tratarse de cigarros falsificados, alterados o elaborados con ingredientes desconocidos.

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El estudio “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado”, publicado en 2025 por el Colegio de México, señala que “al carecer de controles en sus componentes, los cigarros ilegales pueden contener sustancias tóxicas o desconocidas, lo que incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras”.

Esto significa que, además de los daños asociados al consumo de tabaco, quienes adquieren estos productos podrían estar expuestos a químicos potencialmente más tóxicos, derivados de procesos de fabricación que operan fuera del control sanitario.

¿Cuáles son las marcas comercializadas ilegalmente?

Como medida de prevención, la Cofepris difundió una lista de marcas de cigarros, que ingresan al país de manera ilegal y que no cumplen con la legislación sanitaria vigente.

96

99

252

90210

Ace Club

Action

Admiral

After hours

After the City Dark

Alamo

Amsterdam

Anchor

Ariatocrat

Armada

Ashford Blue

Aura emotions

Avalon S

AX Full Flavor

B&B ( Bults & Bears)

B&J

Bentley

Berlin

Biasha Nise

Big Boss

Big Chief

Birmingham

Black and White

Black Devil

Black Horse Station

Black Jack

Blend Type Box

Blitz

Blue River

Blue River extra Special

Boaz

Boots

Brass

Bright

Bright Menthol

Bright Mentol

Bronco

Buffalo

Bulls

Bull´s eye

Burton Elffel

El Capo

El Elegante

El Rey

Elegance

Elephant

Elite

Elite Rojo

Elite Verde

Englishman

Empire

Empire Fuit Flavor

Esparta

Euro

Evidence

Fama

Farstar

Fisher

Flash

forastero

Fox

Fugitivo

FX

GD

Gem

Gem Dorado

Gem Negro

General

Gentori

Glory

Goat

Godmans

COLD CITY

Gold Pin

Gold Rush

Gold Seal

Golden

Golden Bridge

Golden Deer

Golden Mamba

Goldman

Goldmans

GP

GT One

Guia Lexmont

LG Premium

Link

Liverpool

M1 Classic

MACPOLE

MAC

Magnate

Majestic

Makro

Malverde

Manchester

Manitou

Marathon

Marble

Maria y Juana

Maribon

Marley

Marley King

Marshal

Marshall

Marvel

Mary Pole

Max X

Maypole

Maypole American Blend

Medusa

Merce

meridian

Merdian Special Breath

Mex

Miami

millonaire

Mini Black Dog

Mini Prestige

Minister

Mister

Miura

Moderm

Monteral

Mr. Lucky

MTH

Native

Navy

Nelson Royal Red Smoke

Reef

Regular

Reno

Rey

Richman Royal

River

Rock

Roman

Romantic

Rose

Royal

Royal Club

Royal Trident

Royale

Royals Maiwand

Rube Club

Ruby

Ruby Super Slim

RUMBA

S&L

Sabre Lightes

Safari

San Marino

San Marino Rojo

San Marino Verde

Sandia

Selva negra

Shark

Sheriff

Siempre Menthol

Silver

Silver Elephant

Single Stick

Sky

Skydancer

Smockers Leal

Soberanos

Sonora

Speed

Speedway

Sterlig Exclisive Edition

STEEL

Strand

SunCity Menthol

Según cifras oficiales correspondientes al 2023, uno de cada cinco cigarros consumidos en México proviene del mercado ilegal. Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para denunciar cualquier punto de venta donde se comercialicen estos productos.

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Asimismo, la Cofepris exhortó a la población a evitar su compra y consumo, ya que podrían contener sustancias más peligrosas que las presentes en los productos regulados, lo que incrementa los riesgos para la salud pública.

Especialistas también advierten que este fenómeno no solo impacta a consumidores y comercios, sino que también fortalece las cadenas de financiamiento del crimen organizado que operan detrás de estos mercados ilegales.

Diversas investigaciones realizadas por instituciones académicas, entre ellas El Colegio de México, así como por organizaciones de comerciantes, han documentado el crecimiento de este fenómeno en el país y sus efectos en la economía, la recaudación fiscal y la seguridad.

¿Cómo identificar una cajetilla legal?

Para verificar que una cajetilla de cigarros cumple con la normatividad mexicana, revisa que tenga pictogramas de seguridad y la leyenda “Para venta exclusiva en México”.

Por el contrario, los productos ilícitos suelen carecer de información clara sobre el lugar de fabricación, la empresa fabricante o los datos relacionados con su importación y distribución.

Además, el SAT cuenta con una plataforma donde los consumidores pueden utilizar el Verificador SAT para validar la legalidad de una cajetilla antes de adquirirla.