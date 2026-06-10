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Lectura 3:00 min

Cofepris alerta sobre comercialización de cigarros ilegales

La venta ilegal de cigarros en México sigue creciendo y, con ella, los riesgos para la salud de los consumidores. Te contamos cuáles son, por qué representan un peligro y cómo identificar una cajetilla legal.

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Si eres de las personas que suelen consumir productos con nicotina, toma en cuenta que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) actualizó su alerta de marcas de cigarros que se comercializan ilegalmente en México y que podrían presentar un riesgo para la salud de las y los consumidores.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, estos productos se venden en el país sin contar con autorización sanitaria, por lo que no existe certeza sobre las sustancias que contienen. Además, algunos podrían tratarse de cigarros falsificados, alterados o elaborados con ingredientes desconocidos.

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El estudio “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado”, publicado en 2025 por el Colegio de México, señala que “al carecer de controles en sus componentes, los cigarros ilegales pueden contener sustancias tóxicas o desconocidas, lo que incrementa los riesgos de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre otras”.

Esto significa que, además de los daños asociados al consumo de tabaco, quienes adquieren estos productos podrían estar expuestos a químicos potencialmente más tóxicos, derivados de procesos de fabricación que operan fuera del control sanitario.

¿Cuáles son las marcas comercializadas ilegalmente?

Como medida de prevención, la Cofepris difundió una lista de marcas de cigarros, que ingresan al país de manera ilegal y que no cumplen con la legislación sanitaria vigente.

96
99
252
90210
Ace Club
Action
Admiral
After hours
After the City Dark
Alamo
Amsterdam
Anchor
Ariatocrat
Armada
Ashford Blue
Aura emotions
Avalon S
AX Full Flavor
B&B ( Bults & Bears)
B&J
Bentley
Berlin
Biasha Nise
Big Boss
Big Chief
Birmingham
Black and White
Black Devil
Black Horse Station
Black Jack
Blend Type Box
Blitz
Blue River
Blue River extra Special
Boaz
Boots
Brass
Bright
Bright Menthol
Bright Mentol
Bronco
Buffalo
Bulls
Bull´s eye
Burton

Elffel
El Capo
El Elegante
El Rey
Elegance
Elephant
Elite
Elite Rojo
Elite Verde
Englishman
Empire
Empire Fuit Flavor
Esparta
Euro
Evidence
Fama
Farstar
Fisher
Flash
forastero
Fox
Fugitivo
FX
GD
Gem
Gem Dorado
Gem Negro
General
Gentori
Glory
Goat
Godmans
COLD CITY
Gold Pin
Gold Rush
Gold Seal
Golden
Golden Bridge
Golden Deer
Golden Mamba
Goldman
Goldmans
GP
GT One
Guia

Lexmont
LG Premium
Link
Liverpool
M1 Classic
MACPOLE
MAC
Magnate
Majestic
Makro
Malverde
Manchester
Manitou
Marathon
Marble
Maria y Juana
Maribon
Marley
Marley King
Marshal
Marshall
Marvel
Mary Pole
Max X
Maypole
Maypole American Blend
Medusa
Merce
meridian
Merdian Special Breath
Mex
Miami
millonaire
Mini Black Dog
Mini Prestige
Minister
Mister
Miura
Moderm
Monteral
Mr. Lucky
MTH
Native
Navy
Nelson Royal

Red Smoke
Reef
Regular
Reno
Rey
Richman Royal
River
Rock
Roman
Romantic
Rose
Royal
Royal Club
Royal Trident
Royale
Royals Maiwand
Rube Club
Ruby
Ruby Super Slim
RUMBA
S&L
Sabre Lightes
Safari
San Marino
San Marino Rojo
San Marino Verde
Sandia
Selva negra
Shark
Sheriff
Siempre Menthol
Silver
Silver Elephant
Single Stick
Sky
Skydancer
Smockers Leal
Soberanos
Sonora
Speed
Speedway
Sterlig Exclisive Edition
STEEL
Strand
SunCity Menthol

Según cifras oficiales correspondientes al 2023, uno de cada cinco cigarros consumidos en México proviene del mercado ilegal. Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la población para denunciar cualquier punto de venta donde se comercialicen estos productos.

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Asimismo, la Cofepris exhortó a la población a evitar su compra y consumo, ya que podrían contener sustancias más peligrosas que las presentes en los productos regulados, lo que incrementa los riesgos para la salud pública.

Especialistas también advierten que este fenómeno no solo impacta a consumidores y comercios, sino que también fortalece las cadenas de financiamiento del crimen organizado que operan detrás de estos mercados ilegales.

Diversas investigaciones realizadas por instituciones académicas, entre ellas El Colegio de México, así como por organizaciones de comerciantes, han documentado el crecimiento de este fenómeno en el país y sus efectos en la economía, la recaudación fiscal y la seguridad.

¿Cómo identificar una cajetilla legal?

Para verificar que una cajetilla de cigarros cumple con la normatividad mexicana, revisa que tenga pictogramas de seguridad y la leyenda “Para venta exclusiva en México”.

Por el contrario, los productos ilícitos suelen carecer de información clara sobre el lugar de fabricación, la empresa fabricante o los datos relacionados con su importación y distribución.

Además, el SAT cuenta con una plataforma donde los consumidores pueden utilizar el Verificador SAT para validar la legalidad de una cajetilla antes de adquirirla.

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