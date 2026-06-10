Eduardo Kuri expresa condolencias a Rodrigo Fernández

Eduardo Kuri y su familia manifestaron sus condolencias a Rodrigo Fernández Capdevielle por el fallecimiento de su padre, Raúl Fernández Violante, ocurrido el 9 de junio de 2026.

Expresaron su solidaridad con la familia Fernández en este momento de duelo y reconocieron la difícil situación que atraviesan sus seres queridos.

“Acompañamos a Rodrigo y a toda su familia en este momento de dolor y les deseamos fortaleza y serenidad ante esta irreparable pérdida”, señala el mensaje.