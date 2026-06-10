Exposición "Geometrías en juego" explora relación entre geometría, percepción y experiencia espacial

En un momento en que México vuelve a convertirse en escenario del encuentro colectivo con más alcance global, la Copa Mundial de la FIFA 2026, la galería Consigna presenta Geometrías en juego, una exposición que reúne obras de Pedro Ramírez Vázquez, Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg para explorar la relación entre geometría, percepción y experiencia espacial.

La muestra parte de una pregunta fundamental: ¿cómo influyen las estructuras geométricas en la manera en que habitamos, recorremos e interpretamos el espacio? A través de arquitectura, escultura, diseño y obra gráfica, la exposición propone una reflexión sobre las formas en que la geometría organiza la experiencia colectiva, orienta la mirada y construye significados compartidos.

Obra de Mathias Goeritz. Foto: Cortesía

El Estadio Azteca, concebido por Pedro Ramírez Vázquez, constituye uno de los puntos de partida de esta reflexión. Su arquitectura revela cómo la geometría puede transformar una multitud de individuos en una comunidad reunida alrededor de una misma experiencia. Esta dimensión colectiva encuentra eco en la obra de Mathias Goeritz, donde la escala, la luz y el paisaje activan formas de contemplación, y en Pedro Friedeberg, cuyas arquitecturas imaginarias, taxonomías visuales y códices convierten la geometría en un territorio abierto a la memoria, la imaginación y la interpretación.

Obra de Pedro Friedeberg. Foto: Cortesía

La exposición reúne obra gráfica, esculturas, piezas de diseño y material documental relacionado con algunos de los proyectos más emblemáticos de la modernidad mexicana. Asimismo, incorpora una selección de obras y ediciones a disposición comercial, entre ellas carteles históricos y serigrafías conmemorativas realizadas con motivo del sexagésimo aniversario del Museo Nacional de Antropología y del Estadio Azteca, además de obras y ediciones disponibles para adquisición.

Foto: Cortesía

Geometrías en juego propone una reflexión sobre los espacios que compartimos y las experiencias que construimos en ellos, e invita a pensar la geometría como una estructura abstracta capaz de articular encuentros, percepciones e identidades colectivas.

Obras destacadas

Maqueta del Estadio Azteca.

Escultura conmemorativa en bronce del relieve Imagen de México del Museo Nacional de Antropología.

Obra gráfica vinculada a México 68.

Serigrafías conmemorativas.

Escultura y obra original de Mathias Goeritz.

Obra original y gráfica de Pedro Friedeberg.

Sobre Consigna

Consigna es una galería y plataforma de arte con presencia en Ciudad de México y Nueva York, especializada en arte moderno y contemporáneo. Su programa articula exposiciones, servicios de arte, ediciones especiales y proyectos curatoriales que conectan artistas, coleccionistas e instituciones. A través de una combinación de presencia física, alcance digital y acompañamiento especializado, Consigna impulsa nuevas formas de circulación, adquisición y experiencia del arte, estableciendo puentes entre patrimonio, creación contemporánea y nuevos públicos.

Foto: Cortesía

Geometrías en juego

Artistas: Pedro Ramírez Vázquez, Mathias Goeritz y Pedro Friedeberg.

Sede: Consigna — espacio multidisciplinario ubicado en Kepler 101, Anzures, Ciudad de México.

Fechas del 13 de junio al 6 de septiembre de 2026

Horario: 11 a 17 horas