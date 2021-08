La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría prolongarse meses, en caso de que el magistrado José Luis Vargas no acepte retirarse de la presidencia e insista en escalar el conflicto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así lo comentó una fuente al interior del Poder Judicial de la Federación (PJF) que pidió el anonimato. Dijo que la situación que prevalece en el tribunal, “es un problema jurídico complejo, no previsto” en ninguna ley, y estimó poco probable que la Suprema Corte acepte el recurso de controversia al interior del poder Judicial que interpuso el jueves el magistrado Vargas.

“Una controversia constitucional se da entre poderes, no al interior de un poder, no en un conflicto interno. Se da cuando es un órgano autónomo con el Ejecutivo, o cuando es un municipio con el estado, etcétera. Muy probablemente (este conflicto) vaya a necesitar una resolución judicial, yo creo que sí, porque lo otro sería una resolución interna, colegiada entre los propios magistrados. Ahí el punto es que si bien el pleno (del tribunal) tiene facultad para nombrar al presidente, no está previsto que tenga facultad para destituirlo.

“En ese sentido no se ve que haya una solución jurídica clara al interior del propio tribunal electoral. Más bien tendría que resolverlo la Corte, pero no a través de la vía de controversia, sino que tendría que plantearse otra vía: un amparo u otra forma. Ahí está la dificultad, porque tampoco de oficio la Corte puede intervenir. Y tampoco el Senado, porque ellos intervienen en el nombramiento, y sólo en un caso de juicio político, pero éste sólo es para sancionar o destituir a alguien. Entonces es un problema jurídico complejo, no previsto como tal”, planteó la fuente.

Indicó que, de continuar el conflicto meses se afectará el proceso de calificación de la elección federal y locales del 6 de junio, ya que al haber dos presidencias que se asumen como tal, la del magistrado José Luis Vargas y la del magistrado Reyes Rodríguez, no hay una definición legal de cuál le toca resolver los asuntos. “Tienen un problema de legitimidad en el ejercicio de las funciones”, comentó.

El viernes pasado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, afirmó en una conferencia que la presidencia del magistrado José Luis Vargas Valdez en el TEPJF ya no es viable, por lo que debe hacerse a un lado para que se retome el canal institucional del organismo electoral.

“No hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando y me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso al lado y permitir que se retome el canal de institucional por el tribunal, y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del tribunal. Es momento de anteponer cualquier visión personal, al bien del país, de la justicia electoral”, planteó.

