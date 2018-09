“Posiblemente por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que se está demandando, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos en campaña”, afirmó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador al iniciar en Tepic, Nayarit, una gira de agradecimiento.

¿Está el país en bancarrota?

“Porque ya llevamos 30 años sin crecimiento económico. ¿O no se han dado cuenta ustedes? Lleva 30 años en bancarrota el país, desde que se está aplicando la política neoliberal. Ojalá se hiciera un balance: estamos produciendo petróleo como hace 40 años. ¿No es eso crítico? En pobreza hay mucho más pobres que antes. En inseguridad está peor: 80 homicidios diarios. Está bien que yo sea prudente, moderado, que no quiera yo estarle echando la culpa a nadie (...) no me estoy quejando, es que aún con eso, va a salir el país adelante, porque la gente quiere un cambio, la gente votó por eso”, respondió.

¿Alcanzará el presupuesto para cumplir sus promesas de campaña?, se le insistió.

“Sí va a alcanzar, porque por eso van a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, y se van a terminar todos los privilegios”.

Al estilo mitin de campaña, el presidente electo inició en Tepic, Nayarit, una gira de agradecimiento. En el parque Concha Acústica se encontró con ciudadanos y simpatizantes.

Informó que en cada visita que realice a los estados, como parte de su gira de agradecimiento, presentará el plan de inversión y desarrollo para cada entidad.