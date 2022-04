Tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo Covax, y estamos solicitando que nos manden para los niños”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Decenas de menores de 11 años han sido vacunados desde 2021 contra Covid-19 en nuestro país, aunque sólo aquellos que pudieron promover un amparo y los jueces federales se lo concedieron.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a El Economista que desde el 12 de diciembre del 2020 hasta el 31 de marzo de este año se tramitaron ante jueces federales 189 amparos con efecto para uno o más menores, a fin de recibir la vacuna de Pfizer, la única avalada en México para su aplicación en menores. Algunos de esos recursos fueron rechazados por los jueces; en otros casos, magistrados privilegiaron la salud de los menores y concedieron el amparo.

El abogado Alfonso José Jiménez interpuso gratuitamente decenas de esos recursos, que ayudaron para que 30 menores fueran inmunizados.

“Lo hice sin costo porque no creo que la justicia deba de existir sólo para quien pueda pagar abogados. Y porque me gusta ganar amparos; no hay abogado que no le guste ganarle al gobierno. Fueron como 30 niños de toda la República. Muchos seguimos a la espera de que les pongan la segunda dosis.

“(La Secretaría de) Salud hizo hasta lo imposible por no vacunar a las y los menores, aun cuando ya estaban firmes las determinaciones judiciales. Pero siempre un juez constitucional tiene muchísimo más poder que las autoridades responsables”, dijo el litigante.

Debido a que el número de amparos concedidos no determina el número de personas beneficiadas, este diario preguntó a la Secretaría de Salud federal cuántos menores han sido vacunados a través de amparo, pero al cierre de esta edición no respondió.

Casos presentados

De acuerdo con el CJF, los 189 amparos fueron promovidos en todos los Juzgados administrativos.

Por ejemplo, el 16 de noviembre del 2021 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró improcedente conceder la suspensión de plano contra la omisión de las autoridades de aplicar la vacuna contra el virus Covid-19.

En contraste, el 25 de noviembre del año pasado, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió la suspensión de oficio y de plano para que se incluyera una menor en la Política Nacional de Vacunación contra virus SARS-CoV-2, y de ser el caso, se aplique la vacuna respectiva.

Los amparos no sólo han sido promovidos en el Poder Judicial de la Federación por padres de menores de edad, también hay casos de personas que han solicitado refuerzo de la vacuna, o incluso insumos médicos en hospitales.

Una de las últimas resoluciones fue el 31 de marzo pasado, cuando el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango concedió un amparo indirecto para la aplicación de la vacuna de refuerzo a una persona.

Cabe destacar que en México la vacunación a personas de 60 años y más comenzó en abril del 2021, y consecutivamente las personas de menos edad hasta los 18 años. No fueron contemplados, sino hasta enero, las personas de 15 a 17 años. Desde entonces han quedado los menores de edad. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario, Hugo López-Gatell, argumentaron que los menores de edad tienen menor grado de agravamiento a su salud en caso de adquirir Covid-19.

Inconformidad, desde 2020

Fue debido a esa situación que padres y madres de familia comenzaron a interponer desde 2020 recursos de amparo para que sus hijos menores fueran considerados en la aplicación de la vacuna.

En marzo de este año, sin hacerlo público, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra Covid-19 en menores de 5 a 11 años.

El gobierno federal ya solicitó, a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), la adquisición de biológico de Pfizer que será aplicado a ese sector de la población.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: “tenemos pagado por adelantado un lote de vacunas del mecanismo Covax, y estamos solicitando que nos manden para los niños. Porque no se pueden usar las que tenemos, si no son de algunas marcas autorizadas. Queremos que lo que nos deben, lo que les pagamos por adelantado, nos lo entreguen con vacunas para los niños. Y con las vacunas adecuadas”.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, indicó que el inicio de la vacunación a este grupo de edad será definido por el presidente y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aunque esperan comenzar este mes.

jorge.monroy@eleconomista.mx