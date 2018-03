Luego de confirmarse la entrega de la subvención por 150,000 pesos a cada uno de los 500 diputados federales, 73 legisladores del PRI, PAN, MC y Morena rechazaron recibir el llamado bono navideño .

En conferencia de prensa, los diputados federales priistas por Hidalgo, Fernando Moctezuma; Jorge Márquez; Alfredo Bejos; Gloria Hernández Madrid; Pedro Luis Noble; Erika Rodríguez Hernández; Rosa Guadalupe Chávez Acosta, así como los diputados priistas Ivonne Ortega y Edgar Romo García, anunciaron que no aceptarán 150,000 pesos.

Soy Jorge Márquez, diputado por el segundo distrito federal electoral por Tulancingo, Hidalgo, y he decidido no recibir este recurso, puesto que ha sido muy criticado en las redes y por la sociedad y, en congruencia, no lo recibiré y desde luego que solamente lo que la ley establezca , dijo el legislador.

La diputada Gloria Hernández Madrid dijo que recibió comentarios de sus electores en Hidalgo que le pidieron no recibir el recurso ante la situación económica adversa que atraviesa el país.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que, hasta anoche, 10 diputados del PRI; cuatro del PAN, entre ellos el presidente del órgano legislativo, Javier Bolaños; así como 36 de Morena y 23 de Movimiento Ciudadano renunciaron a recibir 150,000 pesos.

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que el recurso deberá ser destinado por los legisladores que sí acepten recibirlo a pago de aguinaldo a su personal en sus estados o bien para actividades inherentes con la comunidad, o sea juguetes, dulces, etcétera. Diputado que no lo ejerza de esa manera, tendrá que regresarlo , afirmó.

Justifican o pagan ISR

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que a partir del 1 de enero del 2017, los diputados tendrán que comprobar cada gasto inherente a su trabajo legislativo, como viajes, traslados y atención ciudadana, pues de lo contrario les será cobrado el ISR.

Jaime Eusebio Flores Carrasco, administrador jurídico del SAT, aclaró que la dieta de los legisladores está sujeta al ISR y sus ingresos inherentes están sujetos a la comprobación fiscal.

Luego de reunirse con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, el funcionario evitó pronunciarse sobre si los diputados realizaban evasión de impuestos, y por eso el SAT giró un oficio para invitar a los legisladores a realizar sus contribuciones fiscales.

