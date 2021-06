El desabasto de medicamentos para niños enfermos con cáncer comenzó en algunas zonas del país desde finales del 2018 y principios del 2019. Ante ello, padres de familia y asociaciones civiles relataron que tuvieron que rastrear, de diferentes maneras, los insumos fuera y dentro de México y comprarlos a costos elevados.

Tal es el caso de Elena García, madre de Alejandro, niño de cinco años que está en tratamiento de leucemia en Oaxaca, que durante más de tres años ha escuchado las promesas, sin cumplir por parte del gobierno federal.

Elena, que también es presidenta de la organización Con Causa por el Cáncer Infantil, recordó que desde hace dos años, antes de iniciar formalmente la asociación, comenzaron a importar medicamentos como el metrotextato desde Estados Unidos, por la cual llegó a pagar hasta 1,500 pesos cuando la dosis en nuestro país es de 200 pesos.

“Desde hace dos años como papás nos comenzamos a mover, a rastrear medicamentos porque el problema es que no lo encontrabas en farmacias especializadas, o sea en el hospital no había, no lo proporcionaban y te decían tráelo y se lo pongo, pero el problema era dónde lo compro”, comentó.

La desesperación lleva a los padres a realizar cualquier cosa por el bienestar de sus hijos, es por eso que Elena, junto a su esposo, tuvieron que acudir a la frontera entre México y Guatemala para adquirir medicamentos.

“Mi esposo llegó a ir a la frontera con Guatemala para comprar medicamentos mexicanos y traerlos casi de contrabando desde farmacias de allá. Si nosotros somos personas de a pie, que nuestra capacidad y medios económicos no es apta, ustedes (gobierno) que tienen transporte, dinero e infraestructura, cómo es posible que nosotros podemos traer medicamentos de EU, Guatemala y El Salvador y ustedes nos dicen que no hay”, lamentó.

Por otro lado, Elizabeth López Rojo, presidenta de Casa Valentina para niños con cáncer, I.A.P, confirmó que en el hospital pediátrico de Sinaloa la situación es la misma. Lamentó que la actual administración haya quitado las quimioterapias a los niños y que las que se llegan a aplicar es porque fundaciones y asociaciones las han logrado conseguir.

“Es muy triste que los niños mueran por falta de tratamiento cuando es un derecho que tiene que cumplir el gobierno. Como instituciones buscamos dónde estén los precios más accesibles para ayudar”, manifestó.

López Rojo añadió que “lo más triste es el cinismo de las autoridades, porque ellos te dicen que sí hay medicamentos o que se comprometen a entregarlos en una fecha y no sucede. Se ríen de los niños, de los padres y asociaciones”.

En Baja California, la Fundación Castro Limón encabezada por Diana Delgado tuvo que prever el desabasto y en 2019 adquirieron medicamentos para poder otorgarles los tratamientos a los niños.

“La realidad es que de los 10 medicamentos que utilizamos para la aplicación de quimioterapias cinco de ellos son de importación, tres más se encuentran de manera intermitente en México y dos más que desde el 2019 están en desabasto total”, refirió.

Afortunadamente, dijo, los niños que reciben el tratamiento en la fundación no se han visto afectados, sin embargo, se redujo 80% en el 2020 la recepción de pacientes nuevos. Usualmente recibían al año 20, no obstante, para el 2020 sólo fueron cuatro y la proyección para este 2021 es de cinco infantes de nuevo ingreso.

Alza en costos

Los tres representantes de las asociaciones civiles confirmaron que los proveedores en nuestro país han aumentado el costo de los medicamentos oncológicos para los niños.

“Yo compré un medicamento que se llama doxorrubicina que cuando me la vendieron, la caja traía tapado el precio y éste era de 400 pesos; yo la adquirí en 9,500 (pesos) por dosis. La gente que tenía estos medicamentos ante el desabasto pues la encarecieron. Y qué haces, pues la compras”, lamentó Elena García.

Por su parte, Elizabeth López Rojo, presidenta de Casa Valentina, explicó que los distribuidores locales en Sinaloa de medicamentos surten los insumos a precios muy caros.

Durante mayo de este año, el gobierno federal confirmó que existía un desabasto de medicamentos al inicio de la administración, sin embargo, acusó un supuesto sabotaje orquestado por parte de las empresas que se dedican al suministro de los fármacos.

Las asociaciones en nuestro país estiman que el gasto promedio mensual para un paciente de cáncer se encuentra entre 25,000 y hasta 50,000 pesos, sin contar los medicamentos que se necesitan en casos más especiales; esos están entre 18,000 o 30,000 pesos por dosis más.

La Secretaría de Salud federal estima, con base en el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) que “las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10-19 años).

“Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6”.

Acepta López Obrador falta de medicamentos en el sector público

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó el desabasto de medicinas contra el cáncer que se suministran a menores en el país, al tiempo que dijo respetar las demandas de los familiares que exigen los fármacos para sus hijos.

“Tienen los padres de los niños todo el derecho a exigir, a demandar, a manifestarse, pero aprovecho para decirles que no descansamos porque queremos que tengan sus medicamentos y que ya muy pronto lo vamos a lograr”, prometió el mandatario desde Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hasta el momento se han adquirido 21 de los 25 medicamentos requeridos para tratamientos oncológicos, pues son “mucho, mucho, muy difíciles de conseguir”.

“Estamos haciendo gestiones especiales. Nuestra embajadora en Japón (...) logró que un laboratorio, por tratarse de nuestro país, elaborará uno de los medicamentos que requerimos para el tratamiento de cáncer infantil”, anunció.

Por su parte, ante las críticas que generaron sus declaraciones sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer, Hugo López-Gatell, argumentó que los familiares de estos menores tienen una razón legítima para manifestarse, a la vez que acusó a los medios de comunicación de tergiversar sus palabras.

“Lo que denuncié y lo sostengo, es que tristemente el dolor humano es explotado por grupos de interés económico, empresarial y político que quieren lucrar con el dolor humano (...) pero los grupos de interés a los que hice referencia están queriendo abusar de ese dolor, de esa vulnerabilidad para llevarlo a sus propias causas políticas y mezquinas”, añadió. (Maritza Pérez)

