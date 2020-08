Después de que se diera a conocer un video en donde el encargado de despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Puebla, Miguel Sergio Alcántara Silva, supuestamente busca impulsar una candidatura política para 2021 con actos de corrupción, la Sader dio a conocer que éste ya dejó el cargo, mientras que se abrió una investigación por parte del Órgano Interno de Control.

“Con relación a la circulación de un video que exhibe en presuntos actos de corrupción al Encargado de Despacho de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Puebla, Miguel Sergio Alcántara Silva, esta dependencia federal informa:

“La persona referida ha presentado, con fecha de hoy, su renuncia al cargo, y en virtud de los hechos, se ha solicitado la intervención del Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a efecto de que realice una investigación para deslindar responsabilidades y, de ser el caso, dar cuenta de posibles irregularidades a las autoridades competentes en el desempeño del ahora ex servidor público”, expresó la dependencia en un comunicado.

En el video presuntamente grabado en su oficina, se ve a Miguel Sergio Alcántara Silva reunido con otras dos personas, una de ellas una mujer a la cual le expresa que una “entre lo tuyo y lo mío tenemos para hacer y deshacer en este año y para que tú seas candidata a senadora y yo candidato a presidente municipal, sí nos alcanza, no lo estoy buscando, simplemente para que sepan que estamos ahí, el asunto es poder promocionarnos, tengo suficiente gasolina como para viajar, no todos los días pero sí cada tercer o cuarto día, hacer recorridos, no hay limitantes”.

Miguel Sergio Alcántara Silva se había desempeñado como subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural de la SAGARPA en el Estado de Puebla, además de ser contralor Interno del Instituto de Capacitación en Tlaxcala.