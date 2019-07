El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, acudió a Campeche para reunirse con ejidatarios que se manifiestan por la regularización de las tierras en diversas comunidades.

El funcionario realizó un recorrido por la oficina del Gobierno Federal, en San Francisco de Campeche, para dar atención a inconformidades de ejidatarios, respecto a la supervisión e iniciación de los trabajos de regularización de las tierras de diversas comunidades.

El Subsecretario dijo que es la primera ocasión en la cual se sientan bases con los responsables de las áreas que darán atención a los problemas que viven los ejidatarios.

“Hoy muy felices estamos aquí en Campeche, para resolver y atender todas estas demandas que llevan décadas que siempre ha venido o ha estado el gobierno en turno, pero que no ha resuelto absolutamente nada, y es la primera ocasión en la cual sí se sientan las bases, con organización, con los responsables de las áreas que sí pueden resolver y no solamente que vengan ustedes a escuchar un discurso vacío que no resuelva nada, es la primera vez que lo hacemos, porque insisto, es un gobierno completamente distinto a los que había en los regímenes anteriores”, dijo Ricardo Peralta.

Consideró que su presencia en Campeche es para dar solución a lo que la Reforma Agraria no ofreció en más de 150 años.

“Este derecho que ustedes tienen, de tener esa certeza jurídica de que la tierra donde habitan, además ahora la pueden heredar, y ustedes ya la han heredado, incluso por varias generaciones. Nos encontramos ahí en esa parte de la historia de nuestro país, donde esta reforma agraria que desde hace más de 150 años todavía no ha concluido ese proceso de reparto y ese proceso de regularización”, declaró.

Ricardo Peralta dijo también que el derecho del patrimonio debe ser para todos los mexicanos, así como todos los derechos que están en la Constitución debe de ser para todos los mexicanos.

“El derecho del patrimonio debe de ser para todos los mexicanos”, finalizó.

