El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno no hará ningún cambio en la estrategia de seguridad, a pesar de que expertos y organizaciones sociales han considerado que debe sufrir cambios, debido a que persisten los altos niveles de homicidios en el país.

En su primera conferencia de prensa del 2020 en Palacio Nacional, el presidente indicó que la estrategia será reforzada en los cuatro rubros que la componen: la atención a los jóvenes; usar la inteligencia más que la fuerza; fortalecer la Guardia Nacional, y no permitir la corrupción en las corporaciones de seguridad.

“No, no hay cambio, es la misma estrategia que está en el plan de desarrollo, es atender las causas”.

El Ejecutivo insistió que su gobierno no regresará a la política de abatir a los delincuentes. “Que no se esté apostando por la violencia, que no se quiera apagar el fuego con el fuego, el que no se aplique el ‘mátalos en caliente’, que no haya masacres”.

Admitió que aún ocurren enfrentamientos y violencia, como la balacera del miércoles en Tamaulipas, aunque acotó que la violencia no se da en todo el país, sino únicamente en 10 estados, entre ellos Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero y el mismo Tamaulipas.

El presidente López Obrador argumentó que su gobierno seguirá combatiendo la corrupción dentro de las corporaciones de seguridad, a efecto de evitar casos como el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos por presuntamente brindar protección durante su gestión al Cártel de Sinaloa.

“Está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba, falta que se lo demuestren, falta. Pero ahí está ese indicio. (...) No es que (Joaquín) Guzmán Loera estuviese aquí en Palacio (Nacional) o en Los Pinos, pero tenía representantes en el gobierno. Eso es gravísimo”, mencionó.

Acudirá a rancho de los LeBarón

Por otra parte, informó que el 12 de enero acudirá al rancho de la familia LeBarón en La Mora, en Bavispe (Sonora) para entregarles un segundo informe del avance de la investigación por el asesinato de nueve de sus integrantes en noviembre pasado, por parte de un grupo de la delincuencia organizada.

