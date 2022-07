Al enfatizar que el gobierno federal “absolutamente no” cambiará la estrategia de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, defendió la política de abrazos, no balazos, “pero no estamos cruzados de brazos”, dijo. Afirmó que en la Federación no existen “pactos mafiosos o compromisos delincuenciales”.

Durante una gira de trabajo por Fresnillo, Zacatecas, la secretaria de seguridad federal se refirió al pacto social con los “malhechores” que sugirió el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, por considerar que la estratégica de abrazos no balazos que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador ha facilitado la impunidad.

“Yo quiero ser muy tajante al respecto: de ninguna manera y por ningún motivo el gobierno federal tiene pactos mafiosos o compromisos delincuenciales. Nosotros podemos atender, escuchar con respeto las opiniones de todos los ciudadanos y de todos los líderes de opinión. Tenemos la obligación de respetar cualquier expresión, pero ante una expresión así, nosotros decimos: no a compromisos mafiosos, no a compromisos delincuenciales”, aseveró.

En conferencia de prensa acompañada por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y del presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, la secretaria Rosa Icela Rodríguez defendió la política de abrazos, no balazos, aunque dijo: “no estamos cruzados de brazos”.

“La estrategia nacional de seguridad consiste en mucha coordinación, tener inteligencia en los lugares donde nos pega el crimen organizado, pero no significa llegar y arrasar con los pueblos, esa es la enorme diferencia. Claro que tenemos que ir permanentemente por los objetivos prioritarios, y eso es lo que estamos haciendo, no solamente en una zona, sino en todo el país. en aquellas zonas problemáticas le ponemos más atención para que sean detenidos los criminales”, refirió.

Rosa Icela Rodríguez ofreció diálogo con religiosos o líderes de opinión sobre el tema de la inseguridad, aunque refirió que absolutamente no habrá cambio en la actuación de la Federación.

“La parte de la estrategia de seguridad, quizá podamos de mejor manera informar a la población sobre los resultados de la estrategia, pero un cambio de estrategia absolutamente no la vamos a hacer. Si estamos bajando el robo de vehículos, si estamos bajando el secuestro, si estamos bajando los delitos federales, si hemos bajado el robo de hidrocarburos, si estamos bajando ya los homicidios, ¿por qué la deberíamos cambiar? Quizá deberíamos informarles qué es lo que estamos haciendo todos los días, podría yo estar de acuerdo en cualquier diálogo con el señor obispo para darle los datos precisos sobre los adelantos en las investigaciones que a él le interesan”, refirió.

La secretaria de Seguridad federal aseveró que el gobierno federal promueve la coordinación con todos los gobiernos del país, sea del partido que sea.

Respecto a la existencia -mostrada a través de videos en redes sociales- de retenes ilegales montados por integrantes de la delincuencia organizada en Zacatecas y Sinaloa, la secretaria Rosa Icela Rodríguez afirmó que son denuncias “que debemos de atender no sólo por obligación, sino por convicción”.

Finalmente, la funcionaria federal ofreció al gobernador de Zacatecas constituir a la brevedad un grupo “anti homicidios” que operará en ese estado. “Se trata de que no permanezca impune ningún delito, pero tratándose de homicidios vamos a ir por ellos”, dijo.