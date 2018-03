Diputados federales y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresaron diferencias mutuas en torno a los tiempos y contenido de la ley de seguridad interior y del mando mixto policiaco, por lo que acordaron enviar a mesas de trabajo esos temas, y sin una fecha exacta para su aprobación.

Luego de una reunión privada que tuvo con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el gobierno está en favor de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para regular del Ejército en materia de seguridad.

Sin embargo, dijo que ésta debe cumplir cuatro requisitos: definir la función de seguridad interior; ámbitos de competencia, labores y responsabilidad de todas las instituciones de seguridad; alcance territorial y temporalidad de la participación del Ejército, así como mecanismos que den certeza a los ciudadanos en materia de derechos constitucionales.

No se busca dar facultades de policía a las Fuerzas Armadas como tampoco militarizar el país, afirmó. Se trata de dotar a las autoridades federales de los mecanismos para actuar de manera excepcional ante amenazas de seguridad interior , añadió.

Sin embargo, el coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que el PAN no apoyará esa ley si antes no se aprueba el mando mixto policiaco, porque lo único que estaríamos haciendo es legislar la perpetuidad de la intervención del Ejército en la seguridad de nuestro país y es algo que nosotros no deseamos .

Aunque el Senado y la Cámara de Diputados ya realizaron foros de consulta conjuntos, en esta reunión se acordó que la ley de seguridad interior será discutida en mesas de trabajo con gobernadores. El coordinador del PRI, César Camacho, mencionó que en particular convocará a los mandatarios de Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

En tanto, sobre el tema del mando mixto policiaco, el diputado Jorge Ramos (PAN), informó que en la reunión, el Secretario de Gobernación presentó 10 diferencias con respecto a la minuta aprobada por el Senado, y por lo cual habrá 10 mesas de trabajo en la Segob para revisarlas.

Sin embargo, Ramos Hernández confió en que esas diferencias se puedan solventar en el dictamen de la Comisión de Seguridad que preside.

Por su parte, el vice coordinador del PRD, Jesús Zambrano, dijo que su bancada no apoyará la ley de seguridad interior si el PRI insiste en que sea aprobada su iniciativa, sin incluir las otras seis iniciativas presentadas.

Habrá informe de Segob

El secretario Miguel Ángel Osorio Chong informó que para aportar a la dictaminación de estos dos temas, el gobierno federal presentará un diagnóstico sobre la situación actual en las que se encuentran las policías estatales y municipales.

En muy corto tiempo vamos a salir a dar el diagnóstico completo de cómo se encuentra; cuántos policías; percepciones; circunstancias; capacitación; profesionalización; prestaciones, qué es lo que se tiene que corregir, cómo ayudamos para que se pueda corregir, y formar instituciones que vayan más allá de periodo de gobierno y de partidos .

jmonroy@eleconomista.com.mx