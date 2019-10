La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó la desaparición de poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, como promueven los grupos parlamentarios de Morena y el PAN en la Cámara de Senadores.

“No se va a dar la desaparición de poderes porque tendrían que desaparecer los tres poderes de las entidades federativas... significa desaparecer el poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo y que la Federación básicamente tome cartas en el asunto en el estado por la desaparición de los tres poderes.

“Eso, no, no es. Antes se confundía la desaparición de poderes o con la renuncia del gobernador, o con el desafuero que pudiera presentar algún caso en contra de alguno de los gobernadores. Esto no hay”, señaló Sánchez Cordero.

En entrevista, cuestionada sobre si descarta que avance en el Senado el desahogo de las solicitudes correspondientes, la responsable de la política interior del país respondió: “(Lo) descarto”.

En la Cámara de Senadores, la Comisión de Gobernación acordó la víspera procesar con calma las solicitudes para desaparecer los poderes en las tres entidades referidas.

