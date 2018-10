Alfonso Durazo Montaño estableció que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no dará más recursos para combatir el problema de la inseguridad pública que los que actualmente se ejercen.

Declaró que “0.8% del PIB es lo que se destina actualmente a seguridad. En una de las mesas se planteó que es imprescindible triplicar el recurso que se destina a garantizar la seguridad pública, pero esa meta tenemos que asumir que hoy es imposible en virtud de que hay prioridades como la pobreza, desigualdad y marginación.

“El reto es, ante la imposibilidad de destinar esos recursos a seguridad, cómo optimizamos lo que actualmente tenemos, de tal manera que los recursos a emplear no sean de una dependencia o de otra, sino que se asuman como recursos del Estado mexicano y con ese sentido los destinemos a garantizar la seguridad pública”.

Designado por el presidente electo para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a partir del próximo 1 de diciembre, el sonorense anticipó, al clausurar el último foro Escucha por la Reconciliación Nacional, que el presupuesto para seguridad se habrá de redireccionar a las instancias policiales municipales con la intención de combatir aquellos delitos que más afectan a la población.

“La policía más importante es la municipal. Si no se reorientan las prioridades, particularmente las presupuestales, a fortalecer los cuerpos policiales municipales, fracasaremos en el empeño”.

Sus palabras le merecieron aplausos de una parte de los asistentes.

Se ha planteado que el nuevo gobierno pondrá el énfasis en el combate a los recursos y finanzas del crimen organizado, detalló, porque no está de acuerdo con la estrategia de persecución de objetivos prioritarios, que jala todos los recursos presupuestales y deja en el abandono a los cuerpos municipales.

Tras escuchar la presentación de las relatarías de las siete mesas en que se abordó la problemática de la seguridad pública por parte de activistas e investigadores de organizaciones civiles como México Evalúa, Renace, México Unido contra la Delincuencia y Causa en Común, el futuro secretario de Estado fue claro en que no todas las propuestas e ideas extraordinarias resultadas del foro se atenderán.

“La cantidad, amplitud y profundidad de las propuestas recogidas dan idea de la dimensión del reto, así como de todo aquello que se debe cambiar. Pero vistas las cosas con realismo no todo lo que aquí se ha planteado será posible llevarlo a cabo. No al mismo tiempo y no de inmediato”.

De ahí que propuso diseñar un programa de cambio, con visión de Estado, sobre la política de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior, y respecto de otros ámbitos como la prevención social y el desarrollo policial, sin ocurrencias, que fue como se planteó durante la discusión por parte de los especialistas en el tema.

“La única manera de que la política pública se defina sin ocurrencias es que se haga con un sentido de Estado”.

Durazo Montaño anunció que a pesar de que ya cancelaron los Foros Presenciales Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional, que se realizarían próximamente en Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Sinaloa, porque “es imprescindible cerrar las consultas para recoger las aportaciones y poder incorporarlas en el diseño final de las políticas que se presentarán próximamente en materia de seguridad pública”, él sí acudirá a esos estados a escuchar a las víctimas de delitos.

“Yo me reuniré con las víctimas aunque no en el marco de las formalidades que implica un foro”.

La emergencia nacional en materia de seguridad obliga, finalizó, a enfrentarla como una responsabilidad de Estado que compromete a los tres niveles de gobierno y Poderes de la Unión.