Después de la comparecencia de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, en la que diputados de oposición le acusaron de desvíos de recursos públicos, la titular de Función Pública, Arely Gómez, dijo este miércoles que a la expresidenta del PRD no se le investiga.

En el marco de la instalación de la comisión Anticorrupción de la Cámara de Diputados, a la que acudió la secretaria de la Función Pública, esta última indicó, ante la pregunta expresa de si la dependencia a su cargo investigaba a Robles, que no había ninguna averiguación en ese sentido.

“Yo como secretaria de la Función Pública, como titular, te puedo decir que no, al día de hoy no, en este particular caso (...) una titular de una Secretaría no puede tener conocimiento de todo lo que está aconteciendo con miles de millones (...) Hay servidores públicos que trabajan para ella, con delegaciones”, dijo.

En este sentido, Arely Gómez señaló que se sancionó recientemente a Gustavo Rodríguez González, vocero de Robles en la Sedatu, y quien también la acompañó durante su periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

A Rodríguez González la Función Pública lo multó e inhabilitó por irregularidades en la contratación de publicidad en la campaña Cruzada Contra el Hambre en el 2015.

“¿Por qué se le inhabilitó? porque durante todo el proceso que se llevó de acuerdo con la normatividad vigente, y a las normas y reglas de auditoría que nos rigen, no tuvimos entregables (que comprobaran la aplicación de la campaña de publicidad) en el momento procesal oportuno”, dijo.

Gómez acotó que la dependencia a su cargo no investiga a personas en lo particular sino hechos que se hayan suscitado.

“Ese hecho nos lleva a una investigación y esa investigación nos lleva a determinar culpables”, aseveró.