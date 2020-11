El senador Ricardo Monreal dio a conocer este domingo que presentó una iniciativa con la que buscará regular la oferta de servicios financieros en los cajeros automáticos, con el objetivo de proteger a los usuarios de la banca.

El también líder parlamentario de Morena en la Cámara Alta dijo que presentó la propuesta de modificar dos disposiciones: a la Ley para la Transparencia y ordenamiento de los servicios financieros y a la Ley de instituciones de crédito.

"El espíritu de la propuesta busca establecer que las entidades financieras o bancos que operan cajeros automáticos tengan prohibido ofrecer cualquier servicio financiero a través de estos cajeros, salvo que cuenten con el concentimiento expreso e informado de los clientes para recibir esta información, además se deberá informar los términos y condiciones del contrato y los productos financieros ofertados", explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) a través de un video publicado en sus redes sociales.

Con el fin de mejorar la relación entre bancos y personas usuarias, he propuesto una iniciativa para prohibir la oferta de servicios financieros en cajeros automáticos, a menos que la institución cuente con consentimiento previo de sus clientes. Te platico en qué consiste: pic.twitter.com/LJGMjbLi9H — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 22, 2020

Monreal aseveró que "el otorgamiento de créditos, el financiamiento o la captación de recursos son actividades que deben de realizarse bajo la vigilancia y seguimiento de las autoridades del sistema y la legislación de la materia".

El legislador advirtió que el uso de cajeros automáticos "ha representado un problema" al ofrecerse servicios financieros como líneas de crédito, ampliación de plazos, seguros, solicitud de donaciones, pero sin la autorización expresa del usuario.

"En México no existe una disposición específica que pueda evitar estas acciones, vulnerando los derechos de los usuarios de cajeros automáticos, al no contar con información precisa, de calidad y suficiencia sobre el uso de sus recursos. Por ejemplo, es muy usual, demasiado usual, a mí me a sucedido, que se le cobre un producto que no autorizó o que por error acepte un seguro o un crédito que difícilmente podrá pagar y del que no ha tenido oportunidad de informarse de las condiciones existentes en el mercado financiero desestabilizando de esta manera sus finanzas", reiteró Monreal.

El senador explicó que esta regulación permitirá generar un entorno financiero "en el que la buena fe y los derechos de los usuarios no sean vulnerados, eliminando prácticas abusivas que en muchas ocasiones inducen al error de los usuarios y acabar afectando su patrimonio".

Cabe recordar que en 2018, el legislador morenista presentó una iniciativa para regular y eliminar algunas comisiones bancarias, la cual provocó que la bolsa local se desplomara y cayeran las acciones de varios grupos financieros. Posteriormente, en 2019, Monreal buscó aprobar un primer paquete de reformas dirigidas a regular las comisiones.

kg