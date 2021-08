El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este viernes que en este regreso a clases se mantendrán los programas de educación a distancia de Aprende en Casa, como se ha hecho a lo largo del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Para el regreso a clases, programado para el próximo 30 de agosto, el primer mandatario aseguró que el retorno a las aulas no será obligatorio ni por la fuerza.

Si los padres no quieren que vayan sus hijos a la escuela no se les va obligar, para nada, incluso se van a mantener los programas de educación a distancia y consideramos que ya es tiempo de regresar a clases”, afirmó desde Palacio Nacional.

Además, dijo que tampoco será obligatorio el regreso presencial para los maestros.

AMLO sentenció que no hay que tener miedo ante el regreso a clases. “Vamos a estar pendientes de que no se contagien los niños, de que si hay un contagio se atienda rápido, que se proteja a los demás. Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo ahí, encerrados”, dijo en su habitual conferencia mañanera de este viernes.

Ayer la Secretaría de Educación Pública dijo que se requerirá a los padres de familia que firmen la Carta Compromiso de Corresponsabilidad, con lo cual aceptará que sus hijos tomen clases presenciales y se comprometen a no enviar a los menores en caso de presentar síntomas de Covid.