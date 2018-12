Para Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el Ramo 23 fue la causa de los desacuerdos con la oposición por el paquete económico aprobado en dicha cámara.

"No alcanzaron a entender (los partidos de oposición) que estamos en una etapa diferente, que ya no se puede ir a negociar el Ramo 23 porque, aún suponiendo que no hubiera nada raro ni ningún acto de corrupción, la verdad es que es muy ineficaz está distribución de recursos que hubo en los últimos años" señaló Mario Delgado.

Al salir de Palacio Nacional tras una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador dijo que para la aprobación del PEF, se adicionaron recursos para estados y municipios del orden de 7,000 millones de pesos, además de reasignaciones para universidades y diversos programas relacionados con el agua, el campo, mujeres, personas con discapacidad y de salud.

"Hubo una reasignación importante en la Cámara pero ya no con el método tradicional, que es el de los moches.Si se atendió a todos los sectores que lo estaban pidiendo, si fueron subsanados algunos recortes muy fuertes que se habían hecho, la pregunta es ¿por qué la oposición no acompañó este paquete?".

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) dejó de ser un "botín de corrupción" para ser ahora un instrumento para el desarrollo. "Se reduce el gasto del gobierno, se aumenta la inversión tanto en capital humano, a través de los programas sociales, como en infraestructura (...) Tiene que crecer el pastel y distribuirlo mejor para que haya mayor bienestar para los mexicanos" aseguró Delgado Carrillo.

En el caso concreto de los recortes al INE, afirmó que en el 2018 tuvo un presupuesto muy grande porque fue año electoral, pero aseveró que el INE debe revisar sus procesos, costos y aplicar medidas de austeridad." Aquí nadie se va a salvar de la austeridad republicana (...) El INE va a poder hacer un ejercicio de revisión de todo su presupuesto y, con austeridad, salir adelante".

Raspones con oposición no afectarán Guardia Nacional

Por otra parte, Delgado Carrillo afirmó que el caso del accidente en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, ni el tema del PEF van a interferir en la discusión de la Guardia Nacional, que tendrá lugar en enero en la Cámara de Diputados.

Dijo que a partir de la primera semana de enero, cómo se acordó con los grupos parlamentarios, "vamos a invitar a gobernadores, presidentes municipales, colectivos, organizaciones, académicos, para discutir (la Guardia Nacional) a partir de las propuestas y las distintas opiniones que llegaron a la Comisión de Puntos Constitucionales".

Afirmó que habrá reuniones con organizaciones no gubernamentales, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU "para tener la mejor institución posible" ante la situación de violencia que vive el país y el "desgaste" del Ejército al hacer tareas de seguridad pública que la Constitución no le permite.

Vamos a construir una institución que permita tener el control territorial otra vez del país, y que sea al mismo tiempo una policía muy coordinada con las policías estatales y municipales", pues aseguró que hay muchas que están infiltradas y no tienen las capacidades requeridas para combatir la ola de violencia.

"Estamos logrando un muy buen modelo de Guardia Nacional", apuntó.