Con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política para la eliminación del fuero del presidente de la República.

Como ya lo había anunciado la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, entre los primeros temas a resolver tras el inicio del periodo ordinario de sesiones se encontraba la reforma para que el titular del Ejecutivo federal pueda ser imputado y juzgado no sólo por traición a la patria, sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos ilícitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.

De acuerdo con el dictamen avalado por las y los diputados, para proceder penalmente contra el presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante el Senado de la República y dicho órgano legislativo resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Al fundamentar la reforma, la diputada federal de Morena, Aleida Alavez, señaló que la reforma constitucional tiene como propósito avanzar en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y contribuir para desaparecer la brecha entre inmunidad e impunidad.

Por su parte, el legislador de Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, pese a que votó a favor de la reforma, sostuvo que “el fuero continúa; se amplían posibilidades para enjuiciar al presidente, pero sigue siendo ante las Cámaras”.

Mientras que el congresista del PRI, Cruz Juvenal Roa, dijo que la reforma pudo ser de mayor alcance, pero abona al desarrollo de la democracia, con la intención de construir pesos y contrapesos e incluso cerrar paso al crecimiento de un hiperpresidencialismo.

El dictamen fue enviado al Senado de la República para su análisis y votación.

Por su parte, en la Cámara Alta, el autollamado bloque de contención, conformado por el PAN, PRI, MC y PRD, se opondrá a la reforma constitucional para eliminar el fuero presidencial, según reveló Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) y coordinador del grupo parlamentario de Morena.

“Me comentaron los cuatro (grupos parlamentarios), formalmente, el bloque de contención, que no acompañarían la reforma constitucional en materia de fuero, la eliminación del fuero del presidente. Es una decisión, pareciera ser inquebrantable, y no están de acuerdo (con) que se elimine de la Constitución el fuero al presidente de la República”, afirmó.

Monreal Ávila reconoció que su grupo parlamentario y sus aliados: el PT, PES y PVEM no alcanzarían la mayoría calificada requerida para que el Senado apruebe la minuta que le remitió la Cámara de Diputados.

“No tengo mayoría calificada; esa es la verdad”, dijo Monreal.

Se queda priismo con presidencia de San Lázaro

En la sesión de ayer 2 de septiembre, el pleno de la Cámara Baja también aprobó con 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones que la legisladora del PRI, Dulce María Sauri, presida San Lázaro durante el tercer año de la Legislatura.

En la discusión, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo que hubo una operación de Estado para imponer en la presidencia de la Mesa Directiva a la legisladora priista, a través de la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Hay división de poderes y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos internos de esta soberanía. Es muy grave que estén presionando a compañeros y compañeras. Es muy grave que estén presionando para que se vote por el PRI”, aseguró Fernández Noroña.

En su oportunidad, el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado, rechazó cualquier acusación de intervención de algún integrante del gobierno de la República.

“Le quiero decir a la gente, a los seguidores de Morena, que no los estamos traicionando. Nunca vamos a traicionar a nuestros principios (...) no vamos a hacer como los de antes; no vamos a torcer la ley para beneficiarnos a nosotros mismos”, dijo.

