Para mejorar la impartición de justicia, las condiciones de seguridad de los juzgadores y disminuir actos de corrupción, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Senadores propuso establecer por ley que ningún magistrado de circuito o juez de distrito pueda permanecer menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción geográfica.

“No podemos soslayar la necesidad de establecer un sistema de rotación de los juzgadores en las diversas plazas existentes en las entidades federativas, si se toma en consideración la existencia de casos de corrupción detectados en el Poder Judicial lo cual, en gran medida, es consecuencia de la duración indefinida de jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiples casos”, afirmó Ricardo Monreal.

En la exposición de motivos de su iniciativa de reformas al artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el coordinador de la bancada de Morena detalló que el cambio legal contribuirá a dar mayor eficacia al desempeño de los jueces y magistrados puesto que se tendrá certidumbre legal respecto del tiempo mínimo y máximo que permanecerán en una misma adscripción, lo que evitará la discrecionalidad en los cambios de plaza.

Desde la tribuna, el zacatecano dijo: “Llegó la hora de que el Poder Legislativo, en un auténtico contrapeso y equilibrio de poderes, revise al Poder Judicial”.

La iniciativa turnada para su análisis y dictaminación a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda detalla que la intención es favorecer una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial para que la función jurisdiccional se encuentre libre de presiones e influencias externas que le signifiquen un menoscabo en la labor principal de resolver asuntos.

Diversos estudios han evidenciado el problema que se quiere resolver, recordó Monreal, y puso como ejemplo el que realizó en julio del año pasado la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que se advierten casos de nepotismo, como el de un magistrado del circuito adscrito a Durango, quien integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos administrativos, como actuarios, secretarios de tribunal y juzgado, asesor jurídico y analista especializado.

El senador plurinominal aclaró “que no se intenta confrontar con el Poder Judicial, de ninguna manera; lo que queremos es intentar por la vía legislativa recomponer algunos de los instrumentos que creemos en este momento ya no son adecuados y no son pertinentes continuar”.

