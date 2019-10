Los cuatro aspirantes que buscan ocupar la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023 coinciden en la importancia de preservar la autonomía de la máxima casa de estudios, y de garantizar que sus instalaciones sean un espacio seguro para la comunidad universitaria.

Colaboración con autoridades

En el proyecto de trabajo presentado por el actual rector, Enrique Graue Wiechers, quien busca la reelección para el cargo, plantea como línea de acción en materia de seguridad mantener estrecho contacto con las autoridades federales y locales, con el propósito de proteger a la comunidad universitaria y fomentar los programas de capacitación para el personal de vigilancia con temas relacionados con los derechos humanos.

Cabe recordar que, entre los hechos que han evidenciado actos violentos en la UNAM, se encuentran los ataques de grupos porriles contra alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco frente a la Torre de Rectoría sucedidos en el 2018; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio en inmediaciones de Ciudad Universitaria en el 2017 y el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición descubierto en la zona cultural del centro universitario, en octubre del año pasado.

Así, Enrique Graue considera necesario supervisar que se atiendan de manera inmediata y eficiente los reportes realizados por la comunidad estudiantil sobre incidentes de inseguridad y delitos en flagrancia suscitados en los alrededores de la UNAM.

También propone trabajar para que la UNAM sea considerada como la institución educativa con mayor credibilidad y aceptación entre la población, a través de los procesos de transparencia del ejercicio del presupuesto.

Diagnóstico sobre inseguridad

Por su parte, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Angélica Cuéllar Vázquez, sugiere elaborar un diagnóstico integral sobre victimización e inseguridad en la UNAM, además de priorizar la perspectiva de género y derechos humanos en todos los programas y políticas de convivencia y seguridad que se desarrollen en las instalaciones de la universidad.

Cuéllar Vázquez también propone crear un observatorio de asuntos de género, cuyas principales acciones sean prevenir, atender y acompañar los casos de violencia y discriminación en la UNAM.

Políticas con estándares internacionales

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, considera desarrollar políticas guiadas por estándares internacionales, así como una transformación cultural preventiva para incidir en las dinámicas de convivencia de los universitarios.

Del mismo modo, plantea que, a través de una colaboración con las autoridades de las diferentes entidades federativas, no sólo se atienda la seguridad de los planteles, sino que también se generen vínculos de transformación con las comunidades locales próximas.

Por otra parte, sugiere ampliar la representación de los estudiantes, así como de técnicos académicos en los cuerpos colegiados, con el fin de generar mecanismos de información eficientes sobre lo que se decide y por qué se decide en la UNAM.

Acciones con equidad de género

Finalmente, Daniel Velázquez Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y también aspirante a dirigir la UNAM, considera impulsar políticas y acciones tendientes a una efectiva equidad de género.

En su proyecto de trabajo enfatiza la importancia de garantizar la seguridad de las universitarias, para erradicar la violencia a sus derechos humanos y someter a procedimientos universitarios y federales a quienes transgredan la dignidad de todas las integrantes de la comunidad.

Los cuatro aspirantes juzgan fundamental mantener una autonomía responsable a través de la promoción de la identidad y los valores universitarios, la actualización permanente de los planes de estudio y ampliar la infraestructura universitaria.

Cabe recordar que el viernes pasado estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas marcharon a la Torre de Rectoría para exigir que el proceso de elección se realice de manera democrática y transparente.

Será el 24 de octubre cuando la Junta de Gobierno dará a conocer los nombres de las personas que, a su juicio, cumplan de mejor manera con los requisitos y las invitará a ser entrevistadas por el pleno a partir del 4 de noviembre.

Perfiles y qué proponen los aspirantes

Angélica Cuéllar Vázquez

Nació el 24 de septiembre de 1954 en la CDMX. Estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Cuenta con un posdoctorado en Sociología Jurídica en la Universidad de Milán. Actualmente, es directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cargo que ocupa desde el 2016. Se desempeñó como profesora en esa facultad. Fue integrante de la Comisión General para la revisión y modificación de los planes y programas de estudio de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas.

• Elaborar un diagnóstico integral sobre victimización e inseguridad en la UNAM.

• Favorecer la recuperación y apropiación de los espacios por parte de la comunidad universitaria.

• Capacitar al personal comisionado en materia de primeros auxilios y de apoyo a la seguridad.

• Priorizar la perspectiva de género y derechos humanos en todos los programas y políticas de convivencia y seguridad que se desarrollen en las instalaciones de la UNAM.

• Crear un observatorio de asuntos de género, cuyas principales acciones sean prevenir, atender y acompañar los casos de violencia y discriminación en la UNAM.

Enrique Luis Graue Wiechers

Nació el 9 de enero de 1951 en la CDMX. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM con estudios de Posgrado en Oftalmología de la misma facultad. Desde el 2015, se desempeña como rector de la UNAM, pero también ejerció como profesor en la FES Iztacala, así como académico y director de la Facultad de Medicina. En las actividades por elección fue consejero universitario, integrante de las comisiones de Legislación y Presupuesto y presidente de la Comisión de Trabajo de la UNAM.

• Estimular la participación de la comunidad universitaria en programas de seguridad, y de protección civil y fomento a la cultura de la denuncia ante grupos o actos violentos o delictivos.

• Mantener contacto con las autoridades federal y locales con el propósito de proteger a la comunidad universitaria.

• Mejorar las medidas de seguridad en todas las sedes foráneas.

• Supervisar que se atiendan de manera inmediata y eficiente los reportes realizados por la comunidad universitaria sobre incidentes de inseguridad y delitos en flagrancia.

• Impulsar la equidad de género en todas las actividades universitarias.

Pedro Salazar Ugarte

Nació en la CDMX el 25 de junio de 1971. Es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Filosofía política por la Universidad de Turín. Desde el 2018, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en donde se desempeñó como investigador, y es integrante del Consejo Consultivo de la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y miembro del Consejo Editorial del Instituto de la Judicatura Federal.

• Plantear políticas en materia de seguridad guiadas por estándares internacionales.

• Cuidar del entorno a través de una colaboración con las autoridades de las diferentes entidades federativas.

• Capacitar a diferentes niveles de personal, con énfasis en el de seguridad.

• Crear la Secretaría Universitaria de Igualdad e Inclusión para promover inclusión, igualdad de género, diversidad y orientaciones sexuales y diversidad religiosa.

• Participar activamente en las leyes de educación superior, y ciencia y tecnología que se aprobarán próximamente.

Daniel Velázquez Vázquez

Nació el 9 de febrero de 1965 en la CDMX. Es ingeniero civil por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y cuenta con un doctorado por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración; también, es posdoctorante en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Actualmente, se desempeña como profesor en el área de Sistemas y Transporte de Ingeniería Civil de la FES Aragón y también fue investigador en el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta del Conacyt.

• Implementar estrategias que disminuyan riesgos, como el establecimiento de corredores seguros y transporte seguro para la comunidad.

• Garantizar oficinas jurídicas con mayor capacidad de atención, que propicie la cultura de la legalidad, que favorezcan la seguridad y aliente la denuncia de actos ilícitos.

• Impulsar políticas y acciones tendientes a una efectiva equidad de género que otorgue seguridad a las universitarias y garantice el respeto a sus derechos.

• Fortalecer el respeto irrestricto a la legislación universitaria y a los contratos colectivos de trabajo, académico y administrativo.

• Mejorar la formación de profesionistas a través del contacto directo con profesores de asignatura.

Suprimir los exámenes, para garantizar la educación

En reiteradas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado la posición del gobierno federal sobre los procesos de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Apenas la semana pasada, el Ejecutivo federal aseguró respetar la autonomía de la UNAM; sin embargo, insistió en que se deben eliminar los exámenes de admisión para el ingreso a las universidades y bachilleratos públicos, incluida la máxima casa de estudios.

El mandatario sostuvo que los exámenes fueron empleados en el periodo “neoliberal” para impedir que las y los jóvenes tuvieran acceso a la educación media superior y superior, por lo que consideró que no se trataba de que los aspirantes no aprobarán el examen de admisión, sino que ya no había presupuesto para más lugares.

“Lo ideal es que todos los que quieran ingresar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los exámenes de admisión, que se garantice el derecho a la educación”, afirmó.

En respuesta, el rector de la UNAM, Enrique Graue, coincidió con el gobierno federal de la necesidad de ampliar la matrícula en las universidad, más no consideró favorable la eliminación del examen de admisión.

En ese sentido, destacó que en su proyecto de trabajo presentado para su reeleción como rector durante el periodo 2019-2023, señala que se buscará implementar una estrategia para incrementar los espacios en la UNAM, principalmente en los estados del sur del país.

Por otra parte, en julio de este año, López Obrador aseguró que en el sistema de salud existe un déficit de 123,000 médicos generales, por el rechazo de aspirantes en las universidades públicas del país.

El presidente ejemplificó que en la UNAM, más de 13,000 aspirantes presentaron el examen para la Facultad de Medicina y únicamente ingresó 2 por ciento.

Cabe recordar que desde su toma de protesta, el mandatario federal anunció la apertura de 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con el propósito de garantizar que cualquier joven que busque ingresar a la educación superior tenga la oportunidad de hacerlo.

Sin embargo, en septiembre reconoció que ya se abrieron 87 Universidades Benito Juárez, pero han operado sin recursos y justificó que se debe a trabas administrativas; “es muy difícil obtener recursos para ejecutar las cosas porque es una norma tras otra”, argumentó.