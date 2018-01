Diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron controversias constitucionales sobre 28 artículos de la Ley de Seguridad Interior.

Al filo de las 11 de la mañana, los coordinadores de la bancada albiazul en San Lázaro, Marko Cortés, del PRD, Neri Martínez y Jorge Álvarez, representante de Movimiento Ciudadano, acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde afirmaron que el recurso presentado está avalado por 188 firmas de legisladores de sus grupos parlamentarios, además de Morena.

Álvarez precisó que la impugnación de los artículos de la Ley está sustentada en principios como el artículo 49 constitucional que habla de la división de poderes, así como la violación al artículo sexto que garantiza el derecho a la información, entre otros.

"Es un homenaje a la inconstitucionalidad, es un problema que no se arregla modificando uno o dos artículos... el Congreso no tiene las facultades para legislar en materia de Seguridad Interior y la Seguridad Interior no es un concepto que pueda desasociarse de la seguridad pública mucho menos como viene planteado en la Ley", dijo.

Por su parte, Cortés refirió que el recurso presentado pretende echar abajo toda la Ley.

"Nosotros solicitamos al Ejecutivo federal que antes de que se promulgara escuchara a los organismos internacionales, lamentable, no lo hizo, la promulgó de forma inmediata, por eso hoy también solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al máximo tribunal que en este juicio que realizarán escuchen a todas las voces, las voces que están a favor de la ley, pero también las que están en contra", enfatizó.

En tanto que Neri destacó que más de un tercio de la Cámara firmó dicho recurso.

"Quiero destacar el hecho de que son 188 firmas las que constan en este documento, y quiero destacar también el hecho de que participan con las firmas diputados del PAN, diputados de Movimiento Ciudadano, del PRD y de Morena y quiero destacar este hecho porque estamos en estos momentos en plena lucha electoral" dijo.

Al evento no acudieron diputados de Morena.

erp