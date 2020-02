Decenas de personas han sido liberadas en el último año por parte de jueces federales o locales que han argumentado irregularidades en su detención.

El caso más reciente es el de Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, presunto jefe del grupo delictivo la Unión Tepito, quien fue puesto en libertad el sábado pasado por la jueza federal Beatriz Moguel Ancheyta, al argumentar inconsistencias entre su detención y el informe policial que presentaron autoridades.

Otro caso que involucró a la Unión Tepito fue en octubre del 2019 (el día 22), cuando la Secretaría de Marina y autoridades de la CDMX montaron un operativo en el llamado barrio bravo que derivó en la detención de una treintena de presuntos integrantes del grupo, así como en el aseguramiento de droga, armas, dinero y autos con reporte de robo, además de detectarse túneles en los inmuebles cateados.

Sin embargo, el 24 de octubre del 2019, se ordenó la libertad de 27 detenidos al considerarse que las detenciones fueron ilegales. A finales de octubre (día 29), tres —de los cinco que seguían presos— fueron liberados.

Asimismo, el 8 de marzo del 2019 se ordenó no aplicar la prisión preventiva a Alexis Martínez Martínez, alias el Alexis, presunto líder de la Unión Tepito, imputado por delitos contra la salud. Sólo se le aplicaron medidas cautelares, pero pudo llevar su proceso en libertad, según la resolución del juez.

El Lunares

Así, Óscar Andrés Flores Ramírez, el Lunares, cumplirá hoy 48 horas de haber sido reaprehendido (ahora acusado de secuestro exprés), luego de que el pasado sábado la jueza federal Moguel Ancheyta, al argumentar contradicciones en su detención, le concedió la libertad y lo absolvió de los delitos contra la salud, en su modalidad de posesión de cocaína, así como posesión de armas y de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La sentencia también benefició a Hugo Armando Flores Rosete y Érick Estrada Velázquez, quienes fueron detenidos junto con el Lunares.

Cabe recordar que diversos actores políticos y organizaciones no gubernamentales se han manifestado en contra de lo que llaman puerta giratoria, es decir, que personas acusadas de delitos o incluso reincidentes salen de prisión con facilidad, debido a irregularidades en el proceso.

Por ejemplo, quien fuera jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ahora es senador por el PRD, Miguel Ángel Mancera, planteó a El Economista en marzo del 2019 que la única medida es fijar una prisión preventiva oficiosa mucho más rígida.

Mientras que Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, ha insistido en que el nuevo sistema de justicia en México no administra ni procura justicia, y en el caso particular de los secuestros, no se logra la justicia, ni la reducción en su incidencia.

Un caso de liberaciones masivas ha sido el de Ayotzinapa. El 16 de septiembre del 2019, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, pidió investigar a un juez federal que ordenó la liberación —hasta ese momento— de 77 personas relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas.

Los cárteles en la capital

Autoridades federales y locales han negado, por lo menos los últimos seis años, la presencia y operación de grupos o cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México.

Pero es conocida la operación de grupos como La Unión Tepito, Anti-Unión Tepito, Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Tláhuac, que cometen secuestros, extorsiones, robo de combustible, cobro de derecho de piso, narcomenudeo, entre otros delitos.

La Unión Tepito tiene influencia en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, GAM, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Decisiones polémicas de jueces

El 6 de febrero del 2020, Karina “N”, esposa de José Antonio Yépez, el Marro, dirigente del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue liberada, junto con tres personas más, debido a que no se sustentaron pruebas en su contra.

El 6 de enero del 2020, se decidió no vincular a proceso federal a Trinidad Alberto de la Cruz Miranda, conocido como el Pelón de playas del Rosario, vinculado con el Cártel del Golfo y los Zetas, debido a un error en el llenado del informe policial en su captura.

En el 2019, un juez reclasificó los delitos en contra de Juan Carlos García, quien había golpeado a Abril Pérez Sagaón, por lo que afrontó su proceso en libertad. En noviembre del año pasado, Pérez Sagaón fue ultimada.

El 24 de octubre del 2019, se ordenó la libertad de 27 de 31 detenidos vinculados con la Unión Tepito, tras un operativo, debido a que se consideró que las detenciones fueron ilegales.

El 4 de octubre del 2019, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que jueces habían liberado a 78 vinculados con el caso Ayotzinapa, por lo que quedaban sólo 64 bajo proceso.

El 8 de marzo del 2019, se ordenó no aplicar prisión preventiva a Alexis Martínez, presunto líder de la Unión Tepito, imputado por delitos contra la salud.

El 20 de febrero del 2019, la Judicatura Federal destituyó al juez Anuar González Hemadi. Fue quien otorgó un amparo a Diego Gabriel

Cruz Alonso, integrante de los denominados Porkys, y acusado de pederastia.

El 21 de febrero del 2018, se liberó a José Alfredo Cárdenas Martínez, el Contador, líder del cártel del Golfo, debido a irregularidades en su detención a cargo de marinos. En marzo del 2019 fue recapturado.

El 9 de agosto del 2013, por orden de un juez que consideró que no debió ser procesado a nivel federal, sino estatal, fue liberado el capo Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

