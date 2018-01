El precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el ex presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, preso por actos de corrupción, es un “carterista” en comparación con los políticos de nuestro país que cometen esos mismos actos.

En un video difundido esta mañana, López Obrador -quien ayer dijo que cada vez le preocupa menos su triunfo y ya está pensando cómo gobernar- afirmó que en su gobierno se acabaría la corrupción.

Destacó que la corrupción que impera en nuestro país repercute en el aumento de precios en alimentos y productos como la gasolina, el diésel, así como la energía eléctrica.

“Todos estos aumentos de precios tienen que ver con la corrupción que impera; en México hay mucha corrupción. En Guatemala, por poner un ejemplo, tienen en la cárcel al ex presidente de la República porque le comprobaron que se robó 40 millones de pesos; ese presidente de Guatemala que está en la cárcel no llega ni a carterista en comparación con los políticos corruptos políticos de nuestro país. Nosotros padecemos de corrupción y de impunidad; pero eso muy pronto se va a terminar; se va a terminar con la corrupción, se va a terminar con la impunidad”, aseguró.

En su video grabado en Tapachula, Chiapas, entidad donde realiza una gira de siete días, López Obrador afirmó que en la frontera sur del país no hay inversión pública federal que fomente el desarrollo de sus habitantes.

Aseveró que en esa zona del país “pegó duro la crisis”, debido a la decisión en este sexenio de aumentar el IVA del 11 al 16%, además de que la gasolina es más carca en comparación con Guatemala.

“Del otro lado de la frontera es más barata la gasolina que en México, y en Guatemala no tienen petróleo. Me gustaría que los tecnócratas (me explicaran), les preguntó: ¿por qué en México la gasolina es más cara que Estados Unidos y que en Guatemala que no tienen petróleo, si nosotros tenemos la materia prima? Me gustaría que me explicaran. Yo tengo una explicación: yo creo que el problema principal por el que es más cara la gasolina, el diésel, la luz que acaba de aumentar, todos estos aumentos de precios tienen que ver la corrupción que impera”, aseguró.

Andrés Manuel López Obrador realizará este jueves “asambleas informativas” en los municipios de Tuxtla Chico, Tuzantán y Pijijiapan en Chiapas.

