Ordenó Adán López “descuartizar” al INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, dijo no tener duda de que el llamado “plan B” electoral tiene la intención de “descuartizar” a ese órgano, e incluso dijo saber que el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, así se los pidió a legisladores de Morena.

“Hoy sabemos por testimonios que estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política interior cuando al cabildear en el Senado, que los legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron”, afirmó.

En conferencia de prensa, advirtió que el INE impugnará, a más tardar a finales de enero, el “plan B” electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a combatir las decisiones que afectan la autonomía y la independencia del INE. Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. (...) Todo lo vamos a impugnar”, afirmó.

Córdova Vianello sentenció que esta reforma es producto de una visión autoritaria, y planteó que pudiera ser debido a “la cercanía del Presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años”. Córdova dijo que, quizá, eso es “lo que le lleva a pensar (al Presidente) que México no ha cambiado nada”.

Alertó que la reforma no sólo pone en riesgo la operación del INE, sino también la confiabilidad de las elecciones presidenciales del 2024.

“Puede provocarse por primera vez, en los últimos, en el último cuarto de siglo o por lo menos en los últimos nueve años, que tengamos conflictos post electorales y que la paz pública se ponga en riesgo y que las elecciones no cumplan su función principal en una democracia, que la disputa por el poder político se resuelva en paz y sin violencia”, dijo.

A su vez, el consejero electoral, Uuc-kib Espadas, reconoció que fue propuesto por Morena y, que para ello, los legisladores de ese partido le pidieron asumir compromisos, los cuales ha cumplido.

“Sí, efectivamente, yo junto con los otros tres compañeros, fuimos electos a propuesta de Morena. Y sí, efectivamente, a mí se me pidieron compromisos por parte de Morena y yo acepté esos compromisos, muy específicamente: no actuar de ninguna manera al margen de la ley, no participar en ningún tipo de contubernio para afectar a Morena, ni mucho menos en algún tipo de campaña contra este partido o sus aliados”.

jorge.monroy@eleconomista.mx