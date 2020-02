Diana Álvarez Maury, responsable de la Subsecretaría de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno federal escucha las declaraciones de oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al proyecto del Tren Maya, pero afirmó que dichas posturas “no representan tampoco a todas las comunidades”.

La responsable de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob destacó que existe un diálogo con todos los actores que se involucrarán con el proyecto ferroviario. Sin embargo, dijo que no se ha dado un acercamiento con los zapatistas quienes han dicho que no permitirán la construcción del tren.

“No hemos establecido diálogo, ellos no nos han buscado; sin embargo, el Gobierno tiene una actitud abierta, incluso, esperábamos que acudieran a las asambleas y pues no han acudido. A veces sorprende afirmaciones que se hacen para descalificar las asambleas cuando no han estado presentes, pero sí han estado presentes un número muy importante de estas comunidades dando el aval”.

“Preocuparía si hubiera una gran oposición de la población en la zona, porque estaríamos yendo en contra de la voluntad popular y eso sería gravísimo, pero cuando nos damos cuenta, no sólo con las comunidades indígenas sino también con el ejercicio participativo que (…) la población está a favor (…) sin embargo no representan (el EZLN) tampoco a todas las comunidades, las comunidades también tienen derecho a auto representarse, a ser escuchadas y ser tomadas en cuenta”, refirió.

Para Álvarez Maury sería incorrecto que un grupo de indígenas se imponga a otros, por lo que consideró como necesario que todas las voces sean escuchadas, sea respetada la voluntad de la mayoría y se respeten los derechos de la minoría. Por ello, desde la administración federal se está cuidando que el proyecto del Tren Maya sea con un desarrollo sustentable, cuidando el medio ambiente y generando nuevas oportunidades a los habitantes por donde pasará.

Aseguró que hay un diálogo abierto y permanente con todos los que se acercan a conocer el proyecto e indicó que a mediados de diciembre se tuvo la información de las asambleas de las comunidades que expresaron sus dudas, las cuales se convirtieron en insumos para entender las necesidades que existen en la zona.

“Desde diciembre, ¿qué hemos hecho? recopilar, porque fueron 15 asambleas regionales en cinco estados. Hemos recopilado toda esa información, hacer una matriz de cuáles son las cosas que solicitan las comunidades. Todo enero tuvimos citas con cada una de las instituciones que tienen que ver con los temas planteados para ver que se atiendan”.

“A partir del 8 de febrero empezamos a regresar a cada una de estas 15 comunidades, que son asambleas regionales, para dar respuesta y establecer mesas de trabajo. La idea es generar un plan de desarrollo participativo democrático y empezar a integrar lo que las comunidades presentaron”, indicó.

Agenda de las comunidades

La subsecretaria detalló que los temas que han expuesto los pueblos indígenas son sobre el ordenamiento territorial, el cuidado del medio ambiente y patrimonio cultural, el desarrollo económico inclusivo, por lo que se contemplan proyectos productivos para las comunidades de acuerdo a sus vocaciones productivas, además de atender demandas de bienestar social y de infraestructura básica como construcción de caminos, abasto de agua potable, y construcción de escuelas.

Explicó que las secretarías de Estado evalúan cada una de las dudas, peticiones u observaciones que hicieron las comunidades al proyecto y se establecerán mesas de trabajo para que el Gobierno de México establezca diferentes líneas de acción propuestas desde las instituciones; sin embargo, serán los pueblos los que al final decidirán de acuerdo a sus necesidades.

Álvarez Maury afirmó que cuentan con todas las evidencias de que se está consultado a las comunidades, ante cualquier mandato judicial y reiteró que la administración federal está dispuesta al diálogo con el EZLN.

“Nosotros tenemos aquí todas las evidencias (…) tenemos listo todo en caso de que cualquier autoridad judicial así no lo requiera (…) Estamos dispuestos a dialogar con el EZLN, pero hasta el momento no hay ningún acercamiento, respetamos su posición y hay una invitación respetuosa al diálogo”, afirmó la funcionaria de Segob.