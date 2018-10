La operación simultánea del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Santa Lucía es imposible de acuerdo con los expertos en la materia" reiteró este mediodía el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruíz Esparza.

"No es.. no es... no es... no es..no es... no es algo viable", respondió a la primera pregunta que le hicieron durante su comparecencia en la Cámara de Diputados.

Mientras estaba al micrófono, el funcionario fue interrumpido en más de una ocasión por el legislador Gerardo Fernández Noroña.

Para argumentar su dicho de que no es posible que operen los dos aeropuertos, como ayer lo aseguró su sucesor Javier Jiménez Espriú con base en un estudio elaborado por Navblue, filial de Airbus, afirmó: Es la verdad que conozco con documentos que conozco.

Minutos antes, comentó nuevamente que el costo de la posible cancelación del Nuevo Aeropuerto de México (NAIM) sería de 100,000 millones de pesos, el 60% de ellos por obra ejecutada y el resto por insumos adquiridos.

Además, la viabilidad de la obra se sustenta en los estudios técnicos previos y que ya se tienen recursos que garanticen su construcción hasta el segundo semestre del 2020, un año antes de que esté concluido.

Sí se cancela, cómo resultado de la consulta, las empresas que participan van a tener daños económicos que se tendrán que reparar.

Ante los diputados, el secretario de Estado indicó que el costo de la construcción del aeropuerto no ha crecido desde su planeación sólo se ha actualizado con respecto a la depreciación del peso y su costo actual es de 13,300 millones de dólares.

“Se cuenta con recursos para cubrir las necesidades financieras de 2018, 2019 u primer semestre del 2020”, afirmó.

En este sentido, Ruíz Esparza recordó que este martes, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apoyó la construcción de la nueva terminal aérea y destacó las buenas prácticas llevadas a cabo en la licitación de las obras.

En otro tema, el diputado Alberto Esquer, de Movimiento Ciudadano cuestionó a Esparza sobre la construcción del Tren ligero en Guadalajara debido a que originalmente la obra se costeó en 17,693 millones de pesos, no obstante, los recursos otorgados se dispararon.

“Al día de hoy secretario van invertidos con base a transparencia presupuestaria de Hacienda casi 30,000 millones de pesos que representa un incremento del 66% adicional al monto original sabiendo que la inflación no rebasó el 24%, ni el dólar incrementó más del 44%... ¿será terminada esta obra y entregada antes de noviembre?”, inquirió Esquer.

Como respuesta, el secretario de Estado indicó que de acuerdo con las estimaciones de los técnicos la obra lleva un avance de 96% y estará terminado en el mes de noviembre.

“Ese es el compromiso que hemos hecho con el gobierno del estado para que sea entregado para pruebas operativas en el mes de noviembre… le digo que el costo inicial que está registrado en la Secretaría de Hacienda y que es información pública fue de 19,000 millones de pesos y el costo que está teniendo, es lo que me informan, al mes de noviembre será de 24,300 millones de pesos ejercidos y una inversión total de 25,587 millones de pesos”, dijo.

El aumento en el costo de la obra, justificó el secretario de Estado, se debió al aumento en el costo del acero.

“Si usted me preguntara si es un aumento normal en el costo de la obra, diría yo que sí, al menos es lo que nos informan los técnicos que están al frente de esta obra”, dijo.