La delegación internacional que observó las elecciones de este domingo en nuestro país, estimó que el Instituto Nacional Electoral (INE) salió fortalecido frente a la ciudadanía, y llamó a actores políticos, candidatos y partidos en México a frenar la polarización y encauzar por la vía legal sus inconformidades.

En conferencia en la sede del INE, José Miguel Insulza, senador chileno, exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente de la misión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) dijo que el órgano electoral mexicano “salió fortalecido de esta elección”

Fue una elección ejemplar desde el punto de vista de la tranquilidad de la gente, la tranquilidad con la que los mexicanos y mexicanas fueron a votar", dijo José Miguel Insulza, exsecretario de la OEA.

“Los resultados fueron generados de forma democrática y corresponde respetarlos. Habrá impugnaciones porque hay resultados estrechos, habrá quien denunciará que no se contaron votos, y para eso existe una excelente justicia electoral", remarcó.

El INE es una institución extraordinariamente prestigiada en América Latina y esta vez ha demostrado bien por qué, sostuvo Insulza.

El senador chileno indicó que no se escandaliza de las tensiones y declaraciones políticas que prevalecieron en el proceso comicial de nuestro país, e incluso de que el gobierno federal se expresara durante el proceso electoral. Argumentó que eso sucede en varias democracias, y “no se puede pedir al gobierno que se quede callado, eso es normal. (…) Nunca he conocido una campaña en donde el gobierno no participe”. Sin embargo, resaltó que las instituciones autónomas son muy delicadas y se deben respetar.

Sobre la violencia que se vivió durante las campañas políticas, ya que 91 políticos fueron asesinados, dijo que perjudica la imagen de las elecciones, por lo que esta situación debe ser corregida para el próximo proceso comicial, pero no por el INE, que no le corresponde, sino por las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Por su parte, Max Zaldívar, de la International Foundation for Electoral Systems (IFES) , consideró que este domingo, “la ciudadanía se adueñó de este proceso electoral con una participación arriba del 51% en una elección intermedia. Fue una fiesta cívica de participación de los mexicanos que demostró por qué México sigue a la vanguardia de las democracias en América Latina. Se llevó a cabo bajo una pandemia, una polarización y violencia local, y al final el resultado reflejó una madurez de los partidos políticos. Fue una repartición del poder de manera cívica y democrática. El INE demostró ser merecedor de la confianza ciudadana mexicana a través de su accionar basado en ley, en su imparcialidad, en su profesionalismo, en su prontitud porque presentó resultados a la hora que prometió y no dejó duda sobre el sistema electoral en México”.

En tanto, Román Jáquez, magistrado presidente de la Junta Central Electoral de República Dominicana y presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), sostuvo que las elecciones mexicanas marcaron un récord de participación y también por las normas de bioseguridad que se implementaron en la época de pandemia.

“La misión llama a los partidos y a los candidatos que tengan algún tipo de reclama o queja ante los resultados, a no estigmatizar la integridad del proceso electoral, sino a seguir las reglas que marcan la ley y la Constitución para interponer las denuncias e impugnaciones y recursos ante los organismos jurisdiccionales competentes”, expresó Jáquez.

Aseveró que la misión internacional reconoce que las autoridades electorales mexicanas demostraron capacidad para atender desafíos y darle el cauce correspondiente.

El presidente de la Unión Interamericana de Organismos Electorales dijo, sin embargo, que debe haber una política anticriminal hacia los candidatos y políticos, diseñada entre actores del sistema electoral y gobierno para evitar más actos de violencia.

Por su parte, Armand Peschard, representante de la misión de especialistas de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), expresó su felicitación al pueblo mexicano “por su alta participación en la jornada de ayer, y por hacerlo con civismo y compromiso, con la cultura democrática. Una participación que demostró la confianza del pueblo mexicano sobre el INE, la integridad del voto y en el sistema de partidos políticos”.

Eduardo Núñez, representante de la misión de especialistas de Latinoamérica, expresó que en la elección de este domingo hubo una participación plural y profundamente democrática.

Son por esas personas (que participaron), la garantía por excelencia de que en una sociedad como la mexicana y un régimen electoral como el mexicano, los fraudes están erradicados o tienen muy baja posibilidad de presentarse”, dijo Núñez.

Planteó que en este momento que se inicia el proceso de calificación de las elecciones federales y locales, de adjudicación de escaños en la Cámara de Diputados y de producir los resultados definitivos, “toda disputa electoral, o toda afectación que pueda tener un actor político involucrado en la contienda, que haya sufrido en sus derechos, debe ser canalizada a través de los mecanismos que la ley tiene establecidos. No es el momento de la narrativa de cuestionamiento de las elecciones, o de narrativas que continúen en la lógica de fortalecer la polarización”.

Llaman a no que reformas no debiliten al INE

Cuestionados sobre los señalamientos de políticos de Morena, respecto a una posible reforma electoral para desaparecer al INE, los observadores internacionales hicieron un llamado para que cualquier modificación al marco legal electoral mexicano, sea para fortalecerlo y no debilitarlo.

“Cualquier tipo de reforma debe ser para fortalecer un sistema electoral tan bueno como el que México tiene, y fortalecer sus instituciones democráticas que son responsables del accionar electoral en el país”, dijo Peschard. “Sería un error que haya un retroceso en la independencia y fortaleza de las instituciones electorales de este país. Espero que el resultado que se dio el día de ayer sea evidencia de cuál es la posición del pueblo mexicano al respecto, y que se siga fortaleciendo el sistema electoral de este país”, añadió.

Eduardo Núñez, representante de la misión de especialistas de Latinoamérica, apuntó que “podemos decir de manera contundente que la experiencia mexicana ha demostrado que la autonomía de las autoridades electorales funciona bien, y es fundamental proteger eso”.

“El régimen electoral mexicano es del que otros países han venido aprendiendo. Eso es fundamental ahora, y lo ideal sería que cualquier próxima generación de reformas electorales que se impulsen en México respeten el espíritu con el que México ha manejado la reforma electoral”, añadió. Sentenció que “cualquier reforma debería apuntalar lo que ya se ha ganado”.

Finalmente, Román Jáquez, expresó que “cualquier intento de menoscabar el sistema y no fortalecerlo, sería retrotraerse”.

