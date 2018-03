El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no participará en ningún debate que no sean los programados por el INE, y pidió a sus adversarios políticos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, que debatan entre ellos sobre las acusaciones que se han lanzado por actos de corrupción.

López Obrador pidió específicamente al panista Ricardo Anaya que no le falte al respeto, luego de que éste lo retó públicamente a debatir, si es que tiene pantalones.

Entrevistado en Zacatecas, el abanderado de Morena, PT y Encuentro Social expresó que, aunque sus contrincantes lo estén “retando”, incluso con expresiones machistas —dijo— como que le hacen faltan pantalones, “no, no, no, amor y paz”, aseveró.

“Yo ya decidí que no me voy a confrontar, la gente no quiere los pleitos, ellos son muy peleoneros, no sé qué les está pasando, y se llevan fuerte; yo nada más les pido que me respeten; eso de que me faltan pantalones. Como dicen los jóvenes: eso sí calienta”, aseveró.

Coordinadora se desmarca de nombramientos

Tatiana Clouthier, la próxima coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, se desmarcó del nombramiento de candidatos polémicos como Cuauhtémoc Blanco y Napoleón Gómez Urrutia, pues dijo que por vanidad o por falta de autoestima aceptaron ser candidatos de Morena.

Durante su exposición en el Seminario Estrategias Electorales en la George Washington University, Tatiana Clouthier fue cuestionada por un asistente acerca de por qué Morena nombró como candidatos a estos personajes polémicos.

Al contestar, Tatiana Clouthier se desmarcó de dichos nombramientos y aclaró que ella únicamente apoya la candidatura de López Obrador. “Creo que es la vanidad de muchos, falta de autoestima de otros, nos lleva en la vida a tomar decisiones que no deberíamos tomar. Y no voy a hablar de Cuauhtémoc Blanco, porque ni lo conozco, pero creo que mover un balón no es lo mismo que mover el balón de la sociedad”, aseveró.

jmonroy@eleconomista.com.mx