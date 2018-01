No me puede adjudicar persecución contra Cuauhtémoc ni al ex rector: Graco Ramírez El gobernador Graco Ramírez, negó encabezar una persecución contra el alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y contra el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), Alejandro Vera.