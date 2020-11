Luego de que se diera a conocer que un juez no otorgó una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis “V” —información que incluso fue compartida por el presidente—, la misma Fiscalía General de la República (FGR) negó que tal solicitud haya sido rechazada, al tiempo que recordó la secrecía con la que debe ser tratado el caso.

“El Ministerio Público Federal no ha recibido del juez de control ningún rechazo a petición de orden de aprehensión en contra de Luis ‘V’. Las solicitudes de mayor información, en su caso, se tramitan dentro de la obligación de secrecía que se tiene en esta etapa procesal”, expuso la FGR a través de un comunicado.

Lo anterior se dio a conocer después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que era cierta la información sobre el rechazo a la orden de aprehensión contra el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, girada por delitos electorales, cohecho, traición a la patria y asociación delictuosa.

“La Fiscalía solicita al juez que se autorice para dictar orden de aprehensión y el juez regresa el expediente, eso es cierto. Es lo único que conozco”, declaró el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Al profundizar en el tema, López Obrador aseveró que fue informado sobre la solicitud de la FGR al poder Judicial relacionada con Luis “V”. Sin embargo, agregó que se rechazó la solicitud porque un juez consideró que no estaba bien integrada la averiguación.

“Tengo entendido que regresó el juez esa petición a la Fiscalía, no sé si de manera definitiva o para que se complemente. En estos casos siempre se trata de reparar o complementar si está mal integrada la averiguación (...) Eso es lo que sé sobre este caso”, explicó desde Palacio Nacional.

Asimismo, pese a dar algunos detalles sobre el caso contra el exfuncionario peñista, el presidente defendió la autonomía del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, con quien, dijo, no habla por teléfono desde hace dos años. “Le tengo confianza al fiscal y no me estoy metiendo en sus asuntos, no debo hacerlo”, dijo.

El exsecretario de Hacienda es señalado por el exidirector de Pemex, Emilio “L”, de presuntos actos de corrupción a favor de Odebrecht.

maritza.perez@eleconomista.mx