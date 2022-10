Niega AMLO que titular de Sedena explique espionaje en su mandato

Pese a la investigación de organizaciones civiles y medios de comunicación que expone al menos tres casos de espionaje a activistas y periodistas, por parte de Ejército, durante su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se espíe a civiles y opositores.

Las declaraciones del mandatario se dan después de que un análisis del Citizen Lab demostrara que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había espiado, a través del malware Pegasus, al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político cuyo nombre no fue revelado.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, que las presenten”, dijo el mandatario mexicano durante su conferencia de prensa matutina.

Y añadió: “He estado leyendo sobre esta denuncia y, la verdad, no hay elementos. No tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros, que hemos sido espiados durante años, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”.

El titular del Ejecutivo federal comentó que el Ejército nacional posee labores de inteligencia y que es normal que se lleven acabo pero que no existe espionaje.

Ante los cuestionamientos, el presidente López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dará a conocer la información que tiene, aunque negó que sea el titular del Ejército quien informe sobre los hechos.

”No, no, no, es hacer grande un asunto que no tiene relevancia porque es mentira, así de sencillo.

Y lo que quieren nuestros adversarios (…) Es que no les sale nada, nada les sale, ya voy yo empezar a ayudarles como asesor para decirles: Por aquí”, dijo.

Por último, el presidente acusó que asociaciones civiles acusan al Ejército mexicano debido a que reciben recursos de la oposición y de Estados Unidos.

