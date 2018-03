El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que el modelo del caudillo en materia de seguridad, mediante el cual una persona tenía el control de las decisiones, ya fracasó, por lo que ahora las estrategias contra la inseguridad las hacen las instituciones en conjunto.

Durante la presentación de Acciones para la Profesionalización y el Desarrollo Policial, en Cancún, Quintana Roo, el Secretario de Gobernación dijo que hace más de un siglo, el sistema de seguridad de nuestro país se basaba en un modelo reactivo, en el que un “caudillo” o comandante tenía la base de datos para saber dónde, cómo y a quién “apretar” para resolver situaciones.

“Sí tenemos debilidad institucional, sí. Sí tenemos una gran debilidad institucional en distintos niveles de gobierno. Pero tenemos instituciones, no tenemos personas que a través de un modelo de caudillos sirvan para ver cómo reaccionan ante un problema de inseguridad”, afirmó.

Luego, en conferencia de prensa, el secretario Alfonso Navarrete Prida consideró que los mexicanos ya no quieren ese modelo del caudillo, y prefieren que se fortalezcan las instituciones.

“Y yo me refería claramente a un modelo que queremos dejar atrás los mexicanos, de hace muchos años, más de un cuarto de siglo, que es el modelo de caudillos en materia de seguridad, y que el modelo de caudillos no arrojó absolutamente resultado positivo alguno en esta materia.

“Confiemos más en las instituciones, en su fortaleza, en su capacidad de ejecución, que desde luego es mucho más grande que el solo voluntarismo de una persona, y menos cuando esto se tradujo en un modelo de reacción y de caudillos en materia de seguridad”, aseveró.

Cabe destacar que el candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que de ganar las elecciones del 1 de julio, él asumirá el mando único en materia de seguridad, y se reunirá todos los días con el gabinete en materia de seguridad, para decidir acciones específicas para cada situación de violencia que se presente en el país.

No hay cárteles en Cancún

En otro tema, el secretario Alfonso Navarrete Prida afirmó que la explosión provocada en un ferry en Cancún hace unas semanas, es un hecho aislado, y no significa que en Quintan Roo operen carteles o grupos delictivos, aunque sí células de la delincuencia, reconoció.

“Sí hubo un incidente que probablemente tenga que ver con la empresa y los directivos de la empresa que proporcionaban este servicio (de transporte en ferry), que se aclaró suficientemente, ya y la PGR lo está terminando de investigar, que no tuvo ni cobró víctimas fatales afortunadamente, y que no se podría circunscribir en la presencia de un cártel de drogas en Quintana Roo, no existe eso.

“Existen, sí, células que han tratado de penetrar en un lugar tan importante de gran potencial turístico y económico, como es la Península, no solo Cancún o Quintana Roo, y desde luego eso se está atendiendo con toda puntualidad y se le está dando seguimiento con gran coordinación con gobierno del estado, pero no tenemos la presencia como tal de un cártel que se pueda manifestar en el territorio de Quintana Roo; estaremos muy atentos para que eso no suceda”, aseguró.

2019, certificación total de policías

En este evento, el Secretario de Gobernación estimó que la meta es que para 2019 todos los policías federales cuenten con una certificación.

Añadió que se apoya a la Policia Federal para que cuenten con los instrumentos e incentivos, a fin de que realicen sus tareas con las mejores herramientas.

jmonroy@eleconomista.com.mx