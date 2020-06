Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron hoy ampliar la revisión fronteriza en garitas de Coahuila y Chihuahua como parte de la operación “Frozen” para combatir el tráfico de armas, droga y dinero. También acordaron dar especial vigilancia a posibles túneles que se aperturen en la frontera común por parte de los grupos criminales con ese propósito.

Mediante un comunicado conjunto, las Secretarias de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana informaron que el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, encabezó una videoconferencia con funcionarios de la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, a fin de continuar el diálogo para avanzar en la estrategia bilateral y frenar el flujo ilícito de armas y droga en la frontera común.

“Durante el encuentro los servidores públicos de México y Estados Unidos refrendaron el intercambio de información y la colaboración bilateral que ha permitido establecer operativos de revisión de personas y vehículos con dirección a México, combatir el tráfico de armas y otras mercancías ilícitas, por lo que el Gobierno mexicano propuso ampliar la inspección fronteriza en tres puntos: Piedra Negras-Eagle Pass, Ciudad Acuña-Del Rio y Ojinaga-Presidio (frontera con Texas), basados en función a información de inteligencia”, refirió el comunicado.

Cabe destacar que hasta ahora eran seis puntos de revisión acordados en la frontera común: San Diego-Tijuana; Nogales-Nogales; El Paso, Ciudad Juárez; Laredo-Nuevo Laredo; McAllen-Reynosa; y Brownsville-Matamoros.

En la conversación también se acordó dar continuidad a la revisión en estos seis puntos de las fronteras y asimismo en los llamados narcotúneles, ya que coincidieron en que afecta a ambos países.

“México y Estados Unidos, sostendrán periódicamente encuentros virtuales a través de la creación de un grupo de trabajo temporal para abordar nuevas ideas y oportunidades de colaboración en la frontera, y dar seguimiento a dichos temas con una visión prospectiva”, se indicó.

El pasado 20 de febrero, México y Estados Unidos pactaron pasar del diálogo a los hechos para terminar con el tráfico ilegal en la frontera. El secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, y el embajador de EU en nuestro país, Christopher Landau, admitieron entonces que una década llevan los esfuerzos de ambos gobiernos con ese propósito, sin que a la fecha se haya logrado frenar el tráfico de armas, dinero y droga en la frontera común.

“Hay muchas reuniones, pero lo importantes es que tengamos resultados. En eso estamos enfocados, en que haya operaciones, y que no sólo haya palabras, porque esto no puede seguir así, para ninguno de los países. (…) No podemos aceptar, como sociedades, lo que está pasando”, expresó el embajador Christopher Landau.

“No puede ser sólo cuestión de dialogo. Es algo deprimente, francamente, ver varios archivos históricos que estuve viendo; hace 10 años tenían reuniones de alto nivel, entre el gobierno de Estados Unidos y México, sobre este mismo tema de las armas, y no sé qué habrá pasado entonces, pero es algo urgente”, añadió.

En el mismo sentido, el secretario Alfonso Durazo reconoció aquel entonces que “estas reuniones llevan décadas, y la verdad es que los resultados en el ámbito del combate al tráfico de armas, no ha dado resultados sustantivos. Yo creo que tenemos que cambiar la visión sobre lo que representa la disponibilidad de un arma en la generación de todo el circulo vicioso de la inseguridad”, aseveró.

