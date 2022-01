Las pérdidas educativas a raíz de la suspensión de clases presenciales por la pandemia de Covid-19, se podrían estimar en un retroceso de hasta tres ciclos escolares para las y los alumnos de nuestro país, advirtió la organización Mexicanos Primero.

Al presentar el estudio 'Equidad y Regreso sobre la presencialidad en las escuelas y aprendizaje', expertos en la materia alertaron sobre una gran pérdida de aprendizajes principalmente en alumnos de primaria y secundaria, ello debido a la decisión de cerrar las escuelas e impartir clases a distancia.

Por lo anterior, se destacó la necesidad de que niñas y niños permanezcan en una escuela segura, cinco horas diarias durante cinco días a la semana, ya que cuando los niños dejaron de ir a la escuela por la pandemia del Covid-19 no sólo perdieron contacto con sus amistades, sino también aprendizaje y sobre todo en el área de matemáticas, de acuerdo con el presidente de Mexicanos Primero, David Calderón.

El estudio de campo de 8 meses realizado a un grupo de estudiantes, confirmó la siguiente hipótesis: “si alguien no va a la escuela pierde aprendizaje, no se queda donde estaba; es una especie de desnutrición intelectual y quedan muy marcadas", señaló la organización.

Asimismo, al hablar sobre el impacto de las decisiones de las autoridades educativas y de salud, para el regreso o no de los alumnos a las aulas, el estudio evidenció “lo devastador que es el cierre de escuelas en México, dado que no se operaron alternativas para seguir aprendiendo de verdad. La falta de disposición a revisar las decisiones tomadas, de parte de la autoridad federal, hace que se conforme con emitir una programación televisiva que no alcanza a compensar, ni es una opción adecuada para la mayoría de los alumnos”, añadió David Calderón.

El estudio, en el que participaron menores de 10 a 15 años de todo el país, a quienes se les aplicó el modelo Medición Independiente de Aprendizajes (MIA) entre abril y mayo de 2021, con el cual se midió su desarrollo en materias como matemáticas, comprensión de lectura y aritmética básica, también halló que al asistir a la escuela, inclusive un solo día a la semana, los estudiantes mejoraron en 18.5% la comprensión de un texto y en 10.7% la solución de una división.

Además, seis de cada 100 encuestados abandonó la escuela durante el año pasado, debido a la falta de recursos para estudiar desde casa, mientras que 51.8% asistió de manera presencial; 35.11% a distancia y 7.5% de manera híbrida.

Sobre la modalidad a distancia, el informe identificó que los alumnos empeoraron 8.3% su desempeño, ya que en el caso de los que cursaban cuarto grado, no pudieron comprender un texto, cuando en mayo de 2021 sí pudieron.

En el caso de los alumnos que ya no están tomando clases, la encuesta indicó que su rezago fue de 23%, ya que no pudieron comprender un texto de tercer grado. Mientras que quienes asistieron a las aulas vieron una mejoría de 6.2%, y los que cursaron en modelo híbrido mejoraron en 5 por ciento.

Por otro lado, la pérdida de aprendizaje en matemáticas fue la más grave, puesto que los estudiantes que están en modelo híbrido empeoraron en 8.3%; en los que siguieron a distancia, la pérdida de aprendizaje se dio en 6.2%; mientras que aquellos que asistieron a la escuela mejoraron en 10.7% al ser capaces de resolver una división simple.

El estudio concluye que asistir a las escuelas más días favorece en el aprendizaje, especialmente de las materias más complejas.

"Con estos casi dos años de clases suspendidas se tiene un retroceso de tres ciclos escolares. A los estudiantes se les olvida hacer una operación simple o hasta leer un número de dos dígitos".

"Ir a la escuela, aunque sea un solo día a la semana, hace la diferencia. No ir ningún día a la escuela, es decir, seguir a distancia, implica perder aprendizajes (...) Solo la presencialidad continua hace la diferencia en la recuperación de los aprendizajes”, dijo durante la presentación Katia Carranza, investigadora de Mexicanos Primero.

En su trabajo, la organización reportó que en los dos años de pandemia en México, 23.2% de los alumnos de educación básica que dejó los estudios fue por falta de equipo para cursar a distancia; mientras que 23.2% dijo que ya no quería estudiar.