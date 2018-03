Días después de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara a nivel nacional el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, donde se estipuló un recorte de 10% a salarios de funcionarios de alto nivel en el gobierno, diferentes dependencias, organismos y entidades hicieron lo propio; estas medidas, coinciden analistas, llegan tarde, no llenan el boquete en las finanzas públicas, además de que la austeridad, indican, tiene límites.

La directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Sunny Villa, precisa que 10% en recortes de sueldos y salarios no representa más que .001% del PIB (Producto Interno Bruto).

Claro que es bueno que se recorte la burocracia que no es necesaria; sin embargo, el problema que tenemos es de otra magnitud , mencionó.

La especialista puntualiza que el conflicto en las finanzas públicas se sitúa en el tema fiscal pues, arguye, hay una pirámide cada vez más reducida debido al envejecimiento de la población, lo que traerá a colación nuevamente el problema de las pensiones, lo que es peligroso debido a los niveles de deuda que se tienen.

Estas medidas toman avance, pero no son novedosas, sino es algo que ya se hacía, lo que se está realizando en este momento es promover los pequeños ahorros que se puedan hacer y tratar de hacer del conocimiento de la población de los derechos que tiene, como retirar tu afore si ya tienes 65 años , enfatiza.

La especialista del CIEP aclara que del presupuesto, el gobierno federal a través de sus Secretarías de Estado sólo se queda con aproximadamente 25%, el otro 75 se queda dividido entre lo que se va a las entidades federativas, a los órganos autónomos y además del IMSS o el ISSSTE .

Villa asegura que las medidas de recorte en el gasto del gobierno, entendiendo gobierno como todos los niveles, son necesarias ya que el CIEP ha alertado que su gasto ha crecido en una década en 10 por ciento.

A su vez, Horacio Vives, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México, informa que el boquete en las finanzas públicas del país es de aproximadamente 280,000 millones de pesos.

Estamos hablando de un boquete presupuestario enorme , en tanto que el programa de recorte de sueldos en la Presidencia de la República sería de unos 500 millones de pesos (un cálculo de este diario lo situó en 1,400 millones), añade.

Vives explica que es una buena señal la que manda el gobierno federal, porque existe una sociedad cansada de ver tantos dispendios y un gasto que en general ha sido tan mal proyectado y con tan pobres resultados en términos de la percepción de la ciudadanía .

El especialista afirma que, guardando las proporciones, desde 1994, que fue un año de mucha violencia política, no habíamos tenido un clima económico, político y social tan crispado... la gente con toda razón se siente tremendamente indignada porque si el discurso del gobierno había sido: ‘vamos a buscar una reforma energética para que baje el precio del gas, de la electricidad y la gasolina’ y, justamente lo que estamos viendo en la aplicación inmediata es lo contrario .

Agrega que este es el principio de una inflación que irá subiendo en estos días en función del ajuste de los factores económicos.

Es un año sumamente complicado en el país... las medidas que está tomando el gobierno vienen tarde y no son las adecuadas, en el tema del pacto suena como a algo de los años 80, el país ha cambiado; me parece muy razonable la actitud que tuvo Coparmex de no convalidar algo que no se les consultó... y bueno ahí está un poco la ruptura con el sector empresarial .

Javier Garduño, coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas en el centro de análisis e investigación, Fundar, opina que estas medidas no son suficientes, son un paliativo nada más ; no obstante, esto es un primer paso para cuestionar otro tipo de privilegios superfluos y no prioritarios que se siguen presentando.

Los órganos autónomos, afirma Garduño, son todo un caso, pues si bien es justificable que a nivel constitucional deben mantener una autonomía técnica y financiera, hay sueldos que no son justificados por ser sumamente altos dentro de los órganos.

Además de los salarios destaca , hay otros rubros en los que gastan tanto los poderes de la Unión como los órganos autónomos, como la publicidad oficial, que es un gasto millonario y es una distorsión... ahí es uno de los rubros que se puede recortar de manera transversal en todos los poderes del Estado .

Plantean reducción de 20%

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, planteará a la Junta de Coordinación Política la reducción de 20% del gasto de la Cámara alta, con lo que aseguró se reducirán erogaciones en el orden de más de 908 millones de pesos.

Estoy planteando que el Senado deje de recibir más de 900 millones, menos 20% del presupuesto que le fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que la propuesta de qué rubros impactaría y por cuánto, nos la haga la Secretaría de Finanzas y Administración, que son los únicos que técnicamente tienen información para hacer esa propuesta , refirió el legislador. (Con información de Leopoldo Hernández)

Diputados cancelan bono secreto

Los coordinadores de todos los partidos en la Cámara de Diputados anunciaron seis medidas de austeridad, entre ellas la cancelación de vales de gasolina para los 500 diputados, del servicio de telefonía celular, bonos secretos, y viajes internacionales.

En conferencia de prensa, los coordinadores Francisco Martínez Neri (PRD), César Camacho Quiroz (PRI); Marco Cortés (PAN); Claudia Corichi (Movimiento Ciudadano); Rocío Nahle (Morena); y Mirna Isabel Saldívar Paz (Nueva Alianza), informó que esas seis medidas de austeridad son el comienzo de otras más que anunciarán más adelante.

Las seis medidas anunciadas por los coordinadores son: no habrá apoyos adicionales para los Diputados federales para sus actividades parlamentarias con motivo del fin de año, como sucedió con los 180,000 pesos que recibieron en diciembre pasado.

Los recursos complementarios que reciben los Diputados más allá de su dieta para el cumplimiento de sus funciones legislativas, deberán ser comprobados con recibos fiscales, y cuando no sean así deberán ser reintegrados.

También se comprometieron a cancelar todos los viajes internacionales, salvo aquellos estrictamente indispensables y que deberán ser autorizados por la Junta. También se cancelarán la prestación de telefonía celular; no habrá apoyo de vales de gasolina, y se disminuirá 25% del gasto de la Cámara de Diputados en alimentos. (Con información de Jorge Monroy)