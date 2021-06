El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la consulta interna que inició el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sobre la ampliación de la gestión de este último hasta 2024. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo consideró “difícil” que la mayoría de ministros apoye esa posibilidad.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este lunes, López Obrador afirmó que no se trata de una reelección de Zaldívar, y argumentó que es “la única posibilidad” para que implemente el combate de la corrupción al interior del Poder Judicial Federal.

“Lo considero un hombre íntegro y una gente honesta, que es la única posibilidad. No me gusta personalizar, pero en este caso, porque las instituciones tienen que ver mucho con las mujeres y con los hombres que las conducen, que las dirigen, en este caso la posibilidad nada fácil de reformar el Poder Judicial, según mi punto de vista, pasa porque se mantenga el ministro Zaldívar, no sólo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, sino sobre todo como presidente del Consejo de la Judicatura, que es el organismo que puede limpiar el Poder Judicial de jueces corruptos que no están al servicio del pueblo, de magistrados que actúan de la misma manera”, sostuvo.

“Así como hay en el Poder Judicial, porque no podemos generalizar, jueces, ministros magistrados, jueces, magistrados y ministros rectos, íntegros, que son pocos, es la minoría, lo que predomina desgraciadamente en el Poder Judicial es la defensoría de los intereses creados del antiguo régimen. No está el Poder Judicial al servicio del pueblo, está al servicio de las minorías, al servicio del dinero”, dijo.

López Obrador respaldó el documento que circuló este lunes el ministro Zaldívar con el resto de los ministros, donde les consulta su opinión sobre si es constitucional o no la ampliación a su gestión hasta 2024.

“No es reelección, es que termine en el 24, como va a terminar, pero sólo como Ministro en el caso de que no lo apoyen los otros ministros, que es muy difícil que lo apoyen, ojalá me equivoque, porque la mayoría de los ministros fueron puestos en el antiguo régimen, donde la política estaba al servicio de las minorías, no al servicio del pueblo”, dijo.

Dijo que respetará lo que decida en autonomía el Poder Judicial sobre este tema. “Yo sí tengo la obligación de informarle al pueblo de que se requiere una reforma al Poder Judicial y que si siguen dominando los mismos no hay esperanza. Así de claro.

“Y no hace falta argumentar mucho, es cosa de ver las decisiones de los jueces en los últimos tres meses, la libertad de delincuentes de grupos que se dedican a actividades ilícitas, delincuencia llamada organizada y delincuencia de cuello blanco. Imagínense que se ampara a los delincuentes, no sólo a los de la delincuencia organizada, sino también a los de cuello blanco”, dijo López Obrador.

